كشف تقرير جديد صادر عن وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية عن ارتفاع معدل التخلف عن سداد القروض ذات الرافعة المالية خلال الاثني عشر شهراً الماضية في أوروبا، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً.

وبحسب التقرير، ارتفع معدل التخلف عن سداد القروض ذات الرافعة المالية الأوروبية خلال الاثني عشر شهراً الماضية إلى 2.4% في يوليو الماضي، بينما انخفض معدل التخلف عن سداد القروض عالية العائد (HY) خلال الاثني عشر شهراً الماضية طفيفاً إلى 2.2%.

ورفعت «فيتش» معدلي التخلف عن السداد في يونيو الماضي إلى 2.3% من 2.0% و2.1% على التوالي، نتيجةً لحالات تخلف إضافية تم رصدها بأثر رجعي.

أقساط الفائدة

وسجلت الوكالة حالتي تخلف جديدتين عن سداد القروض ذات الرافعة المالية في يوليو الماضي. وجميع حالات التخلف عن السداد كانت بسبب عدم سداد أقساط الفائدة، مما ضاعف نسبة حالات التخلف عن السداد من هذا النوع خلال الاثني عشر شهراً الماضية إلى 36% مقارنةً بـ 18% في نهاية ديسمبر القادم.

وارتفعت نسبة القروض المصنفة ضمن الفئة الأولى والثانية من قبل وكالة فيتش الأوروبية، التي تُثير قلق السوق، إلى 11.6% من إجمالي القروض في يوليو 2026، مسجلةً بذلك الزيادة الشهرية التاسعة على التوالي. وقد أضافت فيتش مقترضاً واحداً، وهو مجموعة رودنستوك (B-/مستقر)، إلى الفئة الثانية؛ نظراً لتزايد مخاطر إعادة التمويل على استحقاقاته في عامي 2027 و2028."