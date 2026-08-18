بدأت جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية بمنطقة تبوك توزيع «هدية العودة إلى الدراسة» على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بناءً على توجيهات أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة الجمعية، واستمراراً لبرنامج المساعدات المباشرة الذي تقدمه الجمعية للمستفيدين.



وتأتي المبادرة امتداداً لجهود الجمعية في دعم الأسر المستفيدة، وتوفير ما يسهم في تلبية احتياجاتها مع بداية العام الدراسي، ضمن برامجها ومبادراتها الخيرية والاجتماعية، وفق خططها الهادفة إلى تعزيز الدعم والمساندة للمستفيدين.