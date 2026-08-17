جورجينا رودريغيز تصدم الجمهور بإطلالة زفافها غير التقليدية

فاجأت جورجينا رودريغيز جمهورها بإطلالة زفاف بعيدة تمامًا عن الصورة التقليدية للعروس، بعدما اختارت الاحتفال بزواجها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإطلالة بيضاء أنيقة من غوتشي، بدلًا من فستان الزفاف الضخم أو التصميم المطرز الذي كان كثيرون يتوقعونه منها.

وأقيم الزواج في 11 أغسطس الجاري في أجواء عائلية خاصة داخل منزل الزوجين في كاشكايش بالبرتغال، بحضور أطفالهما، بعد نحو عشر سنوات من بداية علاقتهما. واكتسب اختيار غوتشي، تحديدًا، معنى عاطفيًا؛ إذ التقى الثنائي للمرة الأولى عام 2016 داخل متجر للدار في مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل.

أما إطلالة جورجينا، فجاءت على هيئة بذلة زفاف بيضاء مصممة من الحرير، تتكون من قطعة علوية بياقة وتفاصيل مستوحاة من السترة، نسقتها مع تنورة طويلة بقصة أنيقة وانسيابية. وجاء التصميم بعيدًا عن الدانتيل والزخارف الكثيفة، ليعتمد على البساطة والفخامة في الوقت نفسه.

لكن المفاجأة الحقيقية كانت في المجوهرات، إذ أضافت جورجينا إلى الإطلالة عقدًا فاخرًا من مجموعة Garden of Kalahari للمجوهرات الراقية من شوبارد، مرصعًا بالألماس، ليصبح نقطة التباين الأساسية مع التصميم الأبيض الهادئ.

اختيار جورجينا يعكس اتجاهًا متزايدًا في أزياء العرائس نحو الابتعاد عن الصورة التقليدية لفستان الزفاف، والاعتماد على تصاميم أكثر حداثة يمكن أن تجمع بين الطابع الرسمي والراحة والأناقة. وفي حالتها تحديدًا، بدت الإطلالة وكأنها تجمع بين الفخامة الإيطالية والأنوثة الهادئة، مع لمسة شخصية مرتبطة بقصة حبها ورونالدو.

واللافت أن الزوجين اختارا أن تكون المناسبة نفسها بعيدة عن الاستعراض؛ فبعد سنوات من توقعات الجمهور بحفل ضخم، فضّلا مراسم خاصة وعائلية، وهو ما جعل إطلالة جورجينا أكثر تأثيرًا، لأنها جاءت مختلفة عن الصورة البراقة والمبالغ فيها التي اعتاد الجمهور رؤيتها منها.