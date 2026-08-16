احتفل راشد محمد علي العبداللطيف بزواج نجله عبدالعزيز، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض، وسط حضور عدد من الأمراء والمسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.
احتفل راشد محمد علي العبداللطيف بزواج نجله عبدالعزيز، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض، وسط حضور عدد من الأمراء والمسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.
Rashed Mohammed Ali Al-Abdulatif celebrated the marriage of his son Abdulaziz in one of the wedding halls in Riyadh, with the presence of several princes and officials, along with a group of family and friends who offered their congratulations and best wishes to the newlyweds, praying to God for their success and happiness in their future life together.