احتفل راشد محمد علي العبداللطيف بزواج نجله عبدالعزيز، في إحدى قاعات الأفراح بالرياض، وسط حضور عدد من الأمراء والمسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.