واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر المطبخ المركزي، تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، إذ وزع المطبخ أمس الأول 24500 وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر حاجة في وسط قطاع غزة وجنوبه، استفاد منها 24500 فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.



وتأتي هذه المبادرة تجسيداً للجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية الراسخة بمساندة الشعوب المحتاجة والمتضررة دون تمييز، وتتويجاً للمشاريع الإغاثية المبذولة التي تقدمها المملكة للوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف المحن والأزمات.



جهود إنسانية وإغاثية



واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.



ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس الأول، 1930 سلة غذائية في مديرية المدينة بالمحافظة، استفاد منها 13510 أفراد.



وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من معاناته.