لقيت مبادرة جمعية الأدب المهنيّة بتخصيص منصة توقيع الكتب مقابل خمسة آلاف ريال ردود فعل رافضة للمبادرة، كونها تضيف على المؤلف أعباءً مالية.

وتناول رئيس الجمعية السابق الدكتور صالح زياد الخدمة بالنقد، وكتب على حسابه بمنصة «x»: «صُدمت حين قرأت إعلان جمعية الأدب المهنية، الذي يدعو الأدباء إلى تنظيم حفلات توقيع لكتبهم، بمزايا تشمل ندوة نقدية وترويجاً إعلامياً وتنظيماً متكاملاً، مقابل أن يدفع المؤلف 5000 ريال».

ورجّح أنها ثمرة النظرة التجارية للشركة التي تتولى تنفيذ أعمال الجمعية، موضحاً أنه سيختلط معياران ينبغي الفصل بينهما: الاستحقاق الثقافي؛ والقدرة على الدفع.

وعدّ زياد حفل التوقيع، وما يشتمل عليه من ندوة نقدية وتقديم وترويج إعلامي، من صميم وظيفة المؤسسة الأدبية في اختيار المنجَز الجيِّد وإبرازه وصناعة الحوار حوله.

وأضاف: «حين يصبح الدفع شرطاً لهذا الحضور، يكون معيار الاحتفاء قدرةَ المؤلِّف على تحمُّل تكلفته، لا قيمةَ الكتاب واستحقاقه الثقافي».

فيما أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الأدب المهنيّة الدكتور حسن النعمي، أن منصة توقيع الكتب «خدمة اختيارية» تتيحها الجمعية للأدباء الراغبين في الاستفادة منها، ولا يترتب على عدم الاشتراك فيها أي التزام، وللأديب كامل الحرية في اختيار المكان والوسيلة المناسبين لتوقيع إصداره، موضحاً أنها تقدم حزمة من الخدمات المهنية والتنظيمية والترويجية المصاحبة لتوقيع الإصدارات، وفق الباقة التي يختارها الأديب، ولا تمثل رسومها مقابلاً لمجرد إتاحة مكان للتوقيع، وإنما مقابل مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجمعية للأديب بحسب الباقة المختارة.

ولفت إلى أن الباقة الاحترافية تتضمن تقديم ندوة نقدية متخصصة مصاحبة لتوقيع الإصدار، تأتي تكريساً لحضور النقد بوصفه شريكاً للعمل الإبداعي، وترسيخاً لدوره الخلّاق في قراءة المنجز والكشف عن مواطن القوة والضعف فيه بكل حياد وموضوعية، بعيداً عن التبعية والثناء المجرد؛ بما يسهم في إثراء التجربة الإبداعية وتطويرها، ويعزز حضور الممارسة النقدية الجادة في المشهد الأدبي.

وعدّ النعمي تقديم خدمات مدفوعة للمؤلفين لتنظيم فعاليات توقيع الكتب والترويج لها نموذجاً معمولاً به لدى عدد من المؤسسات والجهات الثقافية والأدبية والتعليمية ودور النشر في دول مختلفة، وتتفاوت نماذجه بين رسوم المشاركة، وباقات تنظيم فعاليات التوقيع، وخدمات إطلاق الكتب والترويج لها وتصويرها وتوثيقها؛ ومن ثم فإن أصل هذا النوع من الخدمات ليس ممارسة مستحدثة في القطاع الأدبي والثقافي.

وأكد أن جمعية الأدب المهنية إحدى مؤسسات القطاع غير الربحي، وتعمل، شأنها شأن مؤسسات هذا القطاع، على تنويع مصادر دخلها وتنمية مواردها الذاتية، بما يعزز استدامتها المالية ويحد من اعتمادها على الدعم المباشر، ويعينها على أداء المهام المنوطة بها وخدمة القطاع الأدبي.