تأكد غياب قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري عن المشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 27)، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى السادس من أكتوبر، وذلك لحاجته لبرنامج تأهيلي يمتد حتى بداية نوفمبر القادم، عقب خضوعه لعملية جراحية بوتر الرضفة للركبة اليمنى في 21 يوليو الماضي.



هذا وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن الثنائي هتان باهبري وصالح أبو الشامات هما المرشحان لتعويض غياب النجم سالم الدوسري من قبل مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس الذي سيعلن عن قائمة «الأخضر» في منتصف سبتمبر القادم، للانضمام للمعسكر الإعدادي بجدة، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة في البطولة الخليجية.



ويراقب المدرب جورجيوس دونيس ومساعدوه مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، ومواجهات دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، ويهدف دونيس لمتابعة اللاعبين الذين ينوي استدعاءهم للمشاركة في بطولة (خليجي 27)، ويسعى دونيس لتجهيز «الأخضر» بشكل مناسب للمشاركة في كأس الخليج القادمة.