فرضت لغة الأرقام نفسها في ظهور الأخضر المميز بخليجي 27، بعدما سجل خط المقدمة 6 أهداف في 3 مباريات، بدأها بالفوز على الكويت 1-0، ثم ثلاثية نظيفة أمام عُمان، قبل أن يختم دور المجموعات بثنائية في شباك العراق، دون أن تهتز شباكه حتى الآن.



رقمان يتصدران البطولة



تصدر الأخضر قائمة منتخبات البطولة في عدد اللمسات داخل منطقة جزاء المنافسين بـ109 لمسات حسب موقع "FotMob"، ما يعكس حضوره المتكرر في الثلث الهجومي ووصوله المستمر لمناطق الخطورة.



كما تصدر الصقور قائمة الأكثر تنفيذاً للركلات الركنية في خليجي 27 بـ26 ركلة خلال دور المجموعات، متفوقاً بفارق 10 ركلات على العراق صاحب المركز الثاني.



وشهد المنتخب تطوراً هجومياً واضحاً رغم عدم ثبات الجهاز الفني على مهاجم واحد، مع تنوع الحلول خاصة عبر الأطراف بوجود همام الهمامي وسلطان مندش إلى جانب التوأم أبو الشامات، ما منح الأخضر خيارات متعددة.



وبرز فراس البريكان كأحد أهم الحلول الهجومية بعد ثنائيته أمام عُمان، ليصبح ورقة رابحة قبل موقعة قطر.



اختبار جديد والعازف يقود



ينتظر الأخضر اختبار صعب أمام قطر في نصف النهائي، يسعى خلاله لمواصلة المشوار نحو النهائي.



ومن المنتظر أن يعيد المدرب جورجيوس دونيس فراس البريكان للتشكيل الأساسي بعد إراحته أمام العراق، مع عودة همام الهمامي، فيما قد يشغل سلطان مندش الجهة اليمنى، ويظهر صالح أبو الشامات خلف المهاجم، على أن يبدأ شقيقه محمد في مركز الظهير الأيمن.