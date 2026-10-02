تتجه الأنظار مساء (السبت) إلى ملعب الإنماء بجدة، حيث يلتقي الأخضر بنظيره القطري في نصف نهائي خليجي 27، في مواجهة لا تحتمل أنصاف الحلول وقد يكون لحارسي المرمى دور حاسم في تحديد المتأهل للنهائي.



في الجانب السعودي يقف محمد العويس أمام مهمة جديدة لحماية عرين الأخضر بعد حضور لافت في البطولة، حافظ خلاله على نظافة شباكه أمام عُمان والعراق، وتصدى لعدد من المحاولات الخطرة ليؤكد قيمة خبرته في المباريات الكبيرة.



وفي الجانب القطري يبرز محمود أبو ندى بتجربة لافتة مع العنابي، بعدما خطف الأنظار خلال مشاركته الأخيرة، خصوصاً في مواجهة سويسرا عندما تصدى لفرص محققة وأسهم في خروج منتخب بلاده بالتعادل.



خبرة العويس أمام طموح أبو ندى



تحمل المواجهة بين الحارسين أبعاداً خاصة، فالعويس يدخل بخبرة طويلة في البطولات الكبرى، بينما يسعى أبو ندى لمواصلة إثبات نفسه في أهم مباريات البطولة.



وسيكون التركيز على التفاصيل الصغيرة، فمباريات الأدوار الإقصائية قد تُحسم بتسديدة واحدة أو تصدٍ حاسم في لحظة حرجة، وهنا تبرز قيمة الحارس القادر على الحفاظ على تركيزه حتى صافرة النهاية.



أرقام الحارسين في خليجي 27:



3 مباريات



187 دقيقة لعب



الأهداف المستقبلة0



شباك نظيفة2



التصديات2



نسبة التصدي100%



التقييم أمام عُمان7.3



التقييم أمام العراق6.



«محمود أبو ندى»



3مباريات



270 دقيقة لعب



الأهداف المستقبلة1



شباك نظيفة2



التصديات3



نسبة التصدي 75%



أمام البحرين1 تصدٍ



أمام اليمن1 تصدٍ



أمام الإمارات1 تصدٍ