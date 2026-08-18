ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب إندونيسيا السبت إلى 70 شخصًا، كما سجلت زيادة كبيرة في أعداد المصابين والنازحين مع وجود 40 ألف شخص على الأقل في ملاجئ، وفق ما أفادت السلطات اليوم.

وكانت بيانات الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أظهرت (الإثنين) أن الزلزال الذي بلغت شدته 7,7 درجة وضرب جزيرة فلوريس تسبب في نزوح 12800 شخص.

كما أسفرت الكارثة عن إصابة ما لا يقل عن 1100 شخص، وهو ما يعادل عشرة أضعاف العدد المُعلن عنه في اليوم السابق.

وأفاد المتحدث باسم الوكالة بيرتون سوار بليتا بانجايتان خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تسجيل أكثر من 2100 هزة ارتدادية منذ السبت، من بينها 70 هزة كانت قوية بما يكفي ليشعر بها السكان.



وأوضح أنه تم إيصال الإمدادات الضرورية برًا وبحرًا وجوًا إلى السكان المحتاجين، لافتًا إلى أن هناك نقصًا في الغذاء ومياه الشرب والخيام ومرافق الصرف الصحي.

وتشهد إندونيسيا عدة زلازل متكررة لوقوعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا مكثفًا يمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا وعبر المحيط الهادئ.