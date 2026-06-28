«مجموعة إيلاف» تشارك في «قمة مستقبل الضيافة» وتعرض رؤيتها لتطوير القطاع

شاركت «مجموعة إيلاف»، الرائدة في مجال الضيافة، في فعاليات وجلسات قمة مستقبل الضيافة (FHS) لعام 2026، التي انطلقت بالعاصمة الرياض يوم الإثنين الماضي 22 يونيو، وأنهت فعالياتها الأربعاء 24 يونيو، بمشاركة نخبة من الخبراء والقيادات العالمية في قطاعات الضيافة والسياحة والاستثمار العقاري لمناقشة أبرز القضايا المؤثرة في قطاع الضيافة، في مرحلة مفصلية يشهد فيها القطاع تحولات متسارعة في المنطقة.

وتناولت قمة مستقبل الضيافة هذا العام، عبر عدد من الندوات والجلسات الحوارية، نحو 5 مسارات رئيسية شملت: الاستثمار العقاري، التكنولوجيا والابتكار، الرفاهية وأسلوب الحياة، قطاع المأكولات والمشروبات، وتنمية المواهب.



ومثّل مجموعة «إيلاف» في فعاليات القمة الرئيس التنفيذي للمجموعة جليل مكوار، والذي شارك في جلسة حوارية، ناقش خلالها تنمية قطاع الضيافة في المملكة وسبل تطويره، من خلال تبني منظومة سياحية متكاملة وجديدة كليًّا تقدم الضيافة السعودية بمعايير عالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع السياحة والضيافة.



واستعرض الرئيس التنفيذي خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات القمة أبرز خدمات مجموعة «إيلاف» وفنادقها وخبراتها في مجال الفندقة وخدمات الضيافة، التي تواصلت عبر أكثر من 40 عامًا، كما تحدث عن رؤية المجموعة في التحول من شركة تشغيل فنادق تقليدية إلى منصة ضيافة سعودية رائدة، تنطلق من قيم المملكة، وتركز على تقديم تجارب استثنائية للضيوف، وتحقيق قيمة مستدامة للملاك والشركاء، والضيوف والموظفين والمساهمين.



وأكد مكوار على التزام «إيلاف» بدعم نمو السياحة ومستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال 4 مرتكزات رئيسية هي:

• أولًا: الارتقاء بتجربة الضيف، عبر الجمع بين دفء الضيافة السعودية والقدرات التشغيلية الحديثة والحلول المستقبلية..

• ثانيًا: تطوير الكفاءات الوطنية، من خلال نسبة توطين بلغت 45% في فنادق المجموعة، ومن خلال برنامج تطوير الخريجين، الذي حقق نسبة توظيف تقارب 75% من خريجي البرنامج، مما يعكس التزام المجموعة بخلق مسارات مهنية حقيقية للشباب السعودي.

• ثالثًا: تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، الذي يعد من أبرز محركات التطور والنمو المستقبلي لدى «إيلاف»، حيث تلتزم المجموعة بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة والأتمتة والتقنيات الناشئة؛ بهدف تقديم تجارب أكثر تخصيصًا وسلاسة للضيوف، ودعم اتخاذ القرار الذكي، ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء..

• رابعًا: بناء قدرات تشغيلية قابلة للتوسع، عبر دراسة فرص النمو والتوسع في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على تعزيز محفظتها الحالية من الفنادق واستكشاف فرص التوسع النوعية التي تتوافق مع استراتيجيتها طويلة المدى وقيمها المؤسسية.

وتأتي مشاركة مجموعة «إيلاف» في فعاليات قمة مستقبل الضيافة في إطار حرصها الدائم على المساهمة في تطوير قطاع الضيافة بالمملكة، والوقوف على أحدث المستجدات العالمية في هذا المجال، وذلك ضمن رؤيتها وخططها الاستراتيجية بما يتماشى مع ما تشهده السعودية من نهضة وتطور كبيرين في مجالي السياحة والضيافة.

وتُعَد مجموعة إيلاف من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، حيث تم تأسيسها قبل أكثر من 40 عامًا، وتتميز بإدارة وتشغيل فنادق في مواقع استراتيجية داخل المملكة؛ تشمل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، حيث تقدم من خلالها خدماتٍ تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار المحليين والعالميين، كما تحظى بمكانة دولية مرموقة بفضل اعتمادها على معايير الكفاءة والجودة، وارتكازها على كوادر وطنية مدربة وفق أرقى المستويات المهنية.