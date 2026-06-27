بدأت قصة «ويليس هافيلاند» من مطبعة في بروكلين، حيث كانت الرطوبة تعبث بالورق والألوان، فتتمدد الصفحات وتفقد الطباعة دقتها. وقف مهندس شاب أمام هذه المشكلة الصناعية يبحث عن حل عملي، فانتهى به الأمر إلى اختراع غيّر حياة البشر، ومنح المدن الحارة قدرة أكبر على العمل والإنتاج والعيش.

في عام 1902، وضع ويليس هافيلاند الأساس العملي لتكييف الهواء الحديث بعدما أدرك أن التحكم في الرطوبة ودرجة الحرارة يمكن أن يصنع بيئة مستقرة داخل المصانع والمنشآت. ومن تلك الفكرة خرج أحد أكثر الاختراعات حضوراً في تفاصيل الحياة اليومية، من البيوت والمكاتب إلى المستشفيات والمطارات ووسائل النقل.

تقطيع التفاح إلى أجزاء

وُلد ويليس هافيلاند كاريير في ولاية نيويورك في 26 نوفمبر 1876، وكانت طفولته تحمل ملامح مبكرة لعقل يتعلم بالمشاهدة والتجربة. حين واجه صعوبة في فهم الكسور، لجأت والدته إلى تقطيع التفاح إلى أجزاء لتشرح له معنى النصف والربع والجمع والطرح. تلك الطريقة البسيطة ساعدته على فهم الرياضيات وفتحت أمامه باب التفكير العملي في حل المشكلات.

التحق ويليس هافيلاند لاحقاً بالمدرسة الثانوية المركزية في بوفالو ثم حصل على منحة دراسية في جامعة كورنيل وتخرج عام 1901 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية. وبعد تخرجه عمل مهندس أبحاث في شركة «بوفالو فورج» حيث أظهر قدرة لافتة في البحث والتطوير، وأنجز دراسات وفرت على الشركة نحو 40000 دولار سنوياً، ما مهّد لتوليه مسؤوليات أوسع داخلها.

جاءت اللحظة الفارقة في أواخر خريف عام 1902 عندما كان ويليس يقف على منصة قطار في بيتسبرغ وسط أجواء ضبابية. وبين الضباب والهواء المشبع بالرطوبة، خطرت له فكرة ستقوده إلى اختراعه الأهم: التحكم في رطوبة الهواء ودرجة حرارته معاً. أدرك ويليس أن الهواء يمكن تجفيفه أو ترطيبه عبر التحكم في مروره بالماء ودرجات الحرارة، وأن الوصول إلى هواء بدرجة رطوبة محددة يمكن أن يحل مشكلات صناعية معقدة. وخلال عام واحد، أنجز الأساس العلمي لاختراعه الذي سيعرف لاحقاً بتكييف الهواء الحديث.

المطبعة.. بداية القصة

وكان التطبيق العملي الأول في مطبعة بمدينة بروكلين كانت تعاني من تمدد الورق وانكماشه بسبب تغير الرطوبة والحرارة، ما يؤدي إلى تشوه الألوان وسوء الطباعة. وضع ويليس هافيلاند حلاً عملياً عبر دفع الهواء إلى الغرفة من خلال أنابيب مملوءة بالماء البارد، فامتص الهواء البارد الحرارة وانخفضت الرطوبة واستقرت جودة الطباعة.

وفي عام 1906، حصل كاريير على براءة اختراع أمريكية لجهاز معالجة الهواء، وهو إنجاز رسخ اسمه في تاريخ الابتكار الصناعي. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى وتغير أولويات شركة «بوفالو فورج»، قرر ويليس هافيلاند مع ستة من المهندسين تأسيس شركة للهندسة عام 1915 برأسمال بلغ 32600 دولار، واتخذت الشركة ولاية نيوجيرسي مقراً لها.

في بداياته، استخدم التكييف لحماية الآلات والمنتجات وتحسين بيئات التصنيع، فدخل مصانع القطن والمنسوجات والحلوى والمكرونة وغيرها، ثم وجد طريقه تدريجياً إلى الفنادق والمسارح الفاخرة ووسائل النقل، وبعدها إلى المنازل والمكاتب، حتى أصبح جزءاً أساسياً من الحياة الحديثة.

توفي وترك إرثاً للبشرية

ومع مرور السنوات، تحوّل اختراع ويليس هافيلاند إلى ضرورة في كثير من مدن العالم، خصوصاً في المناطق الحارة. فقد ساعد على استمرار العمل والإنتاج في الصيف، وحسّن بيئات المستشفيات والمدارس والمصانع، وأسهم في حفظ الأغذية والأدوية، ورفع مستوى الراحة والسلامة في البيوت والأماكن العامة.

توفي ويليس هافيلاند في أكتوبر 1950 عن عمر ناهز 74 عاماً، لكنه ترك وراءه اختراعاً لا يزال حاضراً في تفاصيل الحياة اليومية. ومن مطبعة صغيرة في بروكلين، بدأت قصة جهاز أصبح أحد أعمدة الحياة الحديثة، وارتبط باسم الرجل الذي أعاد تشكيل علاقة الإنسان بالمناخ. وبين مطبعة كانت تبحث عن ورق مستقر، وعالم يواجه اليوم صيفاً أكثر قسوة، يحضر إرث ويليس هافيلاند بوصفه واحداً من الابتكارات التي منحت البشر قدرة أكبر على العيش والعمل والإنتاج في بيئات شديدة الحرارة.