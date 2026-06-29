دعت الفنانة السعودية إلهام علي إلى توسيع حضور الرواية السعودية في الدراما والسينما، مؤكدة أن المنصات الرقمية أسهمت في تطوير المشهد الفني وفتح آفاق جديدة للمواهب، خلال مشاركتها في ندوة «تحولات الأداء وحدود الحرية» ضمن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان أفلام السعودية.

وقالت إن المنصات الرقمية أسهمت في استقطاب المواهب وإتاحة فرص وتجارب جديدة للفنانين، مشيرةً إلى أن الدراما السعودية شهدت تطوراً في طبيعة القصص المطروحة. وأكدت أهمية وعي الفنان بتطوير أدواته باستمرار، والاستفادة من الخبرات العربية والعالمية بما يسهم في الارتقاء بالإنتاج المحلي، داعيةً إلى استثمار الرواية السعودية وتحويلها إلى أعمال درامية وسينمائية تعكس الهوية والثقافة السعودية.