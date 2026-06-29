لم يعد الماتشا مجرد مشروب صحي، بل أصبح أحد أبرز المكونات المستخدمة في مستحضرات العناية بالبشرة، مع تزايد اعتماد العلامات التجارية عليه بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمهدئة للبشرة.

ويواصل هذا المكون الياباني حضوره في الغسولات والأقنعة والسيرومات والكريمات المخصصة لمختلف أنواع البشرة.

ويحتوي الماتشا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، خاصة مركب EGCG، الذي يساعد في حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة الناتجة عن التعرض للشمس والتلوث، كما يساهم في تهدئة الالتهابات وتقليل الاحمرار ودعم حاجز البشرة الطبيعي.

وتشير دراسات ومراجعات علمية إلى أن هذه الخصائص تجعل الماتشا مكونًا واعدًا في المنتجات المخصصة للبشرة الحساسة والمعرضة للحبوب. كما تتجه العديد من العلامات إلى دمج الماتشا مع مكونات مرطبة مثل السيراميدات وحمض الهيالورونيك؛ بهدف توفير ترطيب عميق مع الحفاظ على توازن البشرة، وهو ما ينسجم مع التوجه الحالي الذي يركز على تقوية حاجز البشرة بدلاً من الإفراط في التقشير واستخدام التركيبات القاسية.

ورغم فوائده، يؤكد خبراء العناية بالبشرة أن منتجات الماتشا ليست علاجًا سحريًا، بل تعمل بشكل أفضل ضمن روتين متكامل يشمل التنظيف، والترطيب، واستخدام واقي الشمس يوميًا، مع اختيار تركيبات مناسبة لنوع البشرة.

