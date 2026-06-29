عاد سكارف الشعر ليتصدر صيحات الموضة هذا الموسم، بعدما برز بقوة في إطلالات النجمات وعروض الأزياء، ليؤكد مكانته كإكسسوار يجمع بين الأناقة والطابع العملي، خصوصاً خلال الأيام الحارة والإجازات الصيفية.

ويتنوع تنسيق سكارف الشعر بطرق عديدة، إذ يمكن ارتداؤه على شكل غطاء للرأس مستوحى من إطلالات أيقونات الموضة في الخمسينيات والستينيات، أو كعصابة شعر، أو ربطه مع ذيل الحصان والضفائر لإضافة لمسة حيوية إلى التسريحة. كما تتصدر الأوشحة الحريرية والساتان المزينة بالنقشات الزهرية أو الاستوائية قائمة الخيارات الأكثر رواجاً.

ولا تقتصر جاذبية سكارف الشعر على الناحية الجمالية، بل يساعد أيضاً في حماية الشعر من أشعة الشمس والرياح وتقليل الاحتكاك الذي قد يسبب الهيشان، مما يجعله خياراً مثالياً خلال السفر والرحلات الشاطئية.

ويرى خبراء الموضة أن هذا الإكسسوار من أسهل الطرق لتجديد الإطلالة دون الحاجة إلى تغيير كامل في الملابس، إذ يكفي اختيار لون أو نقشة متناسقة مع الزي للحصول على مظهر أنيق بلمسة صيفية عصرية.