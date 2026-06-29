في خطوة خطيرة، أقدم أنصار ومؤيدون لـ«حزب الله» على إحراق عدد من اللافتات التي تحمل شعارَي «لبنان أولاً» و«لبنان بيجمعنا»، المثبتة على طول طريق مطار بيروت.

لافتات مكتوب عليها «لبنان أولاً» محروقة في بيروت. (إ ب أ)



وتداول العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو، تُظهر اشتعال عدد من اللافتات الجديدة، دون صدور بيان رسمي حتى الآن يوضح ملابسات الواقعة أو هوية المسؤولين عنها.



وأكّد الجيش اللبناني أنه لن يتهاون في الحفاظ على الأمن، وصد أي محاولات لإثارة الفوضى.

لافتات مكتوب عليها «لبنان أولاً» محروقة في بيروت. (إ ب أ)

جاءت هذه التطورات بعدما شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، (الجمعة والسبت)، فوضى وحالات شغب، إثر تظاهر أنصار «حزب الله» ومؤيدين له ضد الاتفاق الإطاري الذي وقّع بين لبنان وإسرائيل عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن برعاية الولايات المتحدة.



واستبعد مصدر لبناني، أن يثير الاتفاق مع إسرائيل فتنة داخلية، مؤكداً أن الالتزام ببنوده سيعزز الاستقرار ويعيد للبنان حضوره.



ووقّع لبنان اتفاقاً إطارياً مع إسرائيل برعاية أمريكية (الجمعة).



ونص هذا الاتفاق على استعادة القوات المسلحة اللبنانية سلطتها في جميع أنحاء لبنان، بعد التحقق من نزع سلاح كل الجماعات المسلحة غير الحكومية، ما يسمح للجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجياً من الأراضي اللبنانية.