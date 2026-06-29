تحولت مغامرة صُممت لجذب ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تجربة مرعبة، بعدما كادت عارضة الأزياء سيسي روز أن تفقد حياتها خلال مشاركتها في تحدٍّ استُخدمت فيه كطُعم بشري لاستدراج أسماك القرش.

وخلال التحدي، رُبطت سيسي بحبل وثُبتت عليها أسماك ميتة قبل إنزالها إلى المياه بالقرب من أحد الموانئ، في محاولة لاستقطاب أسماك القرش وتصوير التجربة. إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة بعدما انجرفت إلى أسفل الماء وبدا أنها تكافح للبقاء على قيد الحياة.

ووثق المؤثر وصانع المحتوى أنتوني داوسون، تفاصيل التحدي في مقطع فيديو نشره عبر حساباته، حيث ظهرت سيسي وهي تُسحب إلى عمق المياه بينما كان داوسون قد ابتعد عنها للحظات، ما زاد من خطورة الموقف.

وقالت سيسي إنها شعرت وكأنها بقيت تحت الماء لنحو دقيقتين وهي تستغيث طلباً للمساعدة، قبل أن تشير إلى أن المدة الفعلية ربما كانت أقل مما بدت عليه أثناء الحادث.

وفي تصريحات لصحيفة «ديلي ميل»، أوضحت أنها كانت تشعر بالخوف قبل بدء المغامرة، لكنها هدأت بمجرد دخولها الماء، معتقدة أن أسماك القرش ستنجذب إلى الطُعم الميت بدلاً منها. وأضافت أنها كانت تستند إلى قناعة بعدم وجود أسماك قرش بيضاء كبيرة في تلك المنطقة.

وبعد إنقاذها، أقر داوسون أمام الكاميرا بأن استخدام طُعم أصغر كان سيكون خياراً أفضل، واصفاً ما حدث بأنه «كارثة بكل معنى الكلمة».

وسارعت سيسي لاحقاً إلى طمأنة متابعيها، مؤكدة أنها لم تُصب بأي أذى، وكتبت: «أنا بخير، أعدكم». واختُتم الفيديو بمشهد لرجلين يلتقطان صورة مع سمكة قرش صغيرة قبل إطلاقها مجدداً في المياه، فيما تجاوزت مشاهدات المقطع 10.6 مليون مشاهدة.