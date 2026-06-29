أدى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، بعد صلاة عصر اليوم (الإثنين) بجامع الفرقان بمدينة الدمام، صلاة الميت على الشهداء في حادثة سقوط المروحية التابعة لأرامكو السعودية.



وسأل أمير المنطقة الشرقية الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، مقدماً خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهداء.



وقال أمير الشرقية: «نسأل الله عز وجل أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من إخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة».



وأدى الصلاة مع أمير الشرقية عدد من الأمراء، والوزراء، والعلماء، وجمع من المسؤولين، وذوي الشهداء، والمواطنين الذين شاركوا في تشييع الشهداء والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة.