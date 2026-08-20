يستعد طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات في مناطق ومحافظات السعودية لانطلاقة العام الدراسي الجديد الأحد القادم، وخوض تجربة تقنية رقمية جديدة في ما يتعلق بمتابعتهم من المعلمين والمعلمات.

وتتيح الخدمة، التي أطلقتها وزارة التعليم من خلال بوابة التعليم الموحدة للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، الاطلاع على المهام المدرسية مثل الواجبات المدرسية والاختبارات الفترية والتكليفات المدرسية المختلفة، كما تمكن خدمة المحادثات من التواصل المستمر بين أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية بالمدرسة دون الحاجة إلى الذهاب الحضوري للمدرسة.

وأتاحت الوزارة خدمات إلكترونية عدة عبر البوابة، تتمثل في نقل ولاية طالب مستجد إلى ولايتهم والتسجيل في الحافلات المدرسية ونقل الطلبة بين المدارس وتسجيل ولي أمر.

من جهة أخرى، مكنت الوزارة الطلاب والطالبات من الاطلاع على البطاقة التعريفية الرقمية لهم، وهي هوية إلكترونية رسمية تحتوي على بياناتهم الأساسية تشمل الاسم، الجنسية، رقم الهوية، المدرسة، الصف الدراسي، وتهدف الخدمة إلى تسهيل التعرف عليهم، إضافة إلى التأكد من صحة معلومات الهوية من خلال رمز QR، بغرض استخدامها لدى الجهات المختصة.