أيام وينتهي فصل الصيف أرصادياً، وفقاً لما كشفه المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، على حسابه الرسمي في منصة (X)، أمس (الأربعاء). وتوقع المتحدث دخول فصل الخريف في الأول من سبتمبر في مرحلة انتقالية تتذبذب فيها عناصر الطقس، مع اعتدال نسبي في درجات الحرارة. إذ تشير الملامح المناخية، بحسب القحطاني، إلى أن سبتمبر يُعد رابع أعلى أشهر العام تاريخياً في متوسط درجات الحرارة، وهو أقل أشهر العام استقبالاً لهطول الأمطار. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليومي عن حالة طقس (الأربعاء)، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق نجران، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.