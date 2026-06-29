أعلنت منصة «واتساب» خطوة جديدة تعيد تشكيل مفهوم الهوية الرقمية داخل التطبيق، بإطلاق نظام أسماء المستخدمين بديلاً عن الاعتماد على أرقام الهواتف في التعريف بالمستخدمين، في تحول يُعزز مستويات الخصوصية ويحد من مشاركة البيانات الشخصية الحساسة.

خصوصية أكبر.. بلا مشاركة رقم الهاتف

وبموجب التحديث المرتقب، لن يكون المستخدم مضطراً إلى مشاركة رقم هاتفه عند إضافته إلى المجموعات أو التواصل مع أشخاص أو جهات تجارية للمرة الأولى، إذ سيصبح الوصول إليه ممكناً عبر اسم المستخدم فقط، في ميزة وصفتها الشركة بأنها إحدى أكثر مزايا الخصوصية انتظاراً.

ويمثل هذا التغيير انتقالاً جديداً في فلسفة التواصل عبر التطبيق، بعد سنوات ارتبطت فيها هوية المستخدم الرقمية برقم هاتفه.

سباق لحجز الأسماء

ومع تجاوز عدد مستخدمي «واتساب» ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم، يُتوقع أن تشهد المنصة منافسة واسعة على حجز أسماء المستخدمين المميزة.

وبدأت المنصة، اعتباراً من الإثنين، إتاحة حجز أسماء المستخدمين تدريجياً، على أن يصل التحديث إلى مختلف الدول على مراحل، دون الإعلان عن جدول زمني محدد لاستكمال عملية الإطلاق.

ميزة إضافية للمبدعين والشركات

وسيحصل صناع المحتوى والشركات الصغيرة والمنظمات على ميزة إضافية تتيح لهم المطالبة باسم المستخدم ذاته المسجل على منصات «ميتا» الأخرى، مثل «فيسبوك» و«إنستغرام»، بما يضمن توحيد الهوية الرقمية وتعزيز حضورهم عبر منظومة الشركة.