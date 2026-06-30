استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال، نقل الأمير تركي بن محمد بن فهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لأمير دولة الكويت، فيما حمّله أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد، حمد بن سليمان السليم.

فيما حضره من الجانب الكويتي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح.