لفتت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا الأنظار بإطلالة استثنائية خلال بطولة ويمبلدون، حيث أعادت تقديم قواعد الزي الأبيض التقليدية بأسلوب مستوحى من التراث الياباني، في تعاون مع المصممة هانا ياغي.

وجاء التصميم مستلهماً من الكيمونو التقليدي، مع تطريزات مستوحاة من أزهار الكرز وطائر الكركي؛ وهما من أبرز الرموز الثقافية في اليابان، بينما أضفت الطبقات القابلة للإزالة لمسة عملية تواكب متطلبات الأداء داخل الملعب دون التخلي عن الجانب الجمالي.

الإطلالة عكست توجهاً متزايداً نحو دمج الهوية الثقافية مع الأزياء الرياضية، مؤكدةً أن الملابس الرياضية لم تعد تقتصر على الأداء فقط، بل أصبحت وسيلة للتعبير عن الشخصية والانتماء الثقافي. وقد لاقت إطلالة أوساكا اهتماماً واسعاً، باعتبارها مثالاً على كيفية توظيف الموضة لإبراز الجذور بأسلوب عصري وأنيق.