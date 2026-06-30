أكّد وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمر بمرحلة تكيّف مع التحولات التي تشهدها البيئة الأمنية الدولية، نافياً وجود مؤشرات على اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب من الحلف، وذلك قبيل انعقاد قمة (الناتو) في أنقرة الأسبوع القادم.

وستستضيف العاصمة التركية يومي 7 و8 يوليو قادة الدول الـ32 الأعضاء في الحلف، إلى جانب مسؤولين من دول الخليج ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، في وقت تواجه فيه المنظمة تحديات تتعلق بتقاسم الأعباء الدفاعية، وزيادة الإنفاق العسكري، والمطالب الأمريكية بمساهمة أكبر من الحلفاء في حماية أمن أوروبا وتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب وكالة (رويترز) قال غولر: إن جدول أعمال القمة سيركز على تعزيز وحدة الحلف، وتقييم الزيادة في الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء، وتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية، إضافة إلى تعزيز الدعم المقدم لأوكرانيا.

وشدّد الوزير التركي على أهمية إشراك بلاده في المبادرات الدفاعية الأوروبية، معتبراً أن أمن القارة لا يمكن فصله عن دور تركيا وموقعها الاستراتيجي. وأضاف: «لا يزال حلف شمال الأطلسي منصة لا مثيل لها وأساسية للأمن والدفاع في منطقة اليورو-أطلسي. ونحن لا ننظر إلى المرحلة الحالية بوصفها أزمة، بل باعتبارها عملية تكيف مع البيئة الأمنية المتغيرة».

وأوضح غولر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مغادرة الحلف، لكنها تتوقع من الدول الأوروبية وكندا تحمُّل مسؤولية أكبر في الدفاع عن أوروبا، مؤكداً أن أي ترتيبات أو مبادرات دفاعية أوروبية ينبغي أن تشمل تركيا بوصفها حليفاً رئيسياً في «الناتو».