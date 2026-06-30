حسمت وزارة الخارجية القطرية الجدل الدائر بشأن اللقاء المرتقب بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة الدوحة. وأعلن المتحدث باسمها الدكتور ماجد الأنصاري، اليوم (الثلاثاء)، أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مخطط له بين الجانبين.

وأفاد بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في قطر للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات، وأنهما لن يلتقيا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين في الوقت الحالي.

وكشف المتحدث باسم الخارجية وجود تنسيق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وشدّد على أن حرية الملاحة في هرمز حق مكفول لجميع دول الخليج. وقال الأنصاري إنه جرى استخدام خط الاتصال المباشر لتهدئة التوتر في هرمز. وأضاف أن أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار لم تحوّل لطهران حتى الآن.

وكانت الدوحة، تستعد اليوم لاستضافة وفدين من الولايات المتحدة وإيران في ظل تباين بشأن الخطوة التالية في مسار المفاوضات بين البلدين. وفيما يبرز ملفا مضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة على رأس جدول الأعمال، تؤكد طهران أنها لم توافق على عقد أي اجتماع مع واشنطن «على أي مستوى»، بعدما ألقت الهجمات المتبادلة خلال عطلة نهاية الأسبوع بظلالها على الجهود الرامية إلى تثبيت الاتفاق المؤقت والمضي نحو اتفاق نهائي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الإثنين، أن إيران طلبت عقد اجتماع مع مسؤولين أمريكيين، وإن الجانبين يعتزمان الاجتماع الثلاثاء في الدوحة. وأضاف: «ربما يكون اجتماعاً مهماً، وسنعرف ذلك لاحقاً».

فيما أفاد كبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب آبادي، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية رسمية، بأنه لم يتم تأكيد أي لقاء مع الولايات المتحدة. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن الوفد الإيراني سيتوجه إلى قطر؛ لبحث تنفيذ بنود الاتفاق المؤقت من دون مشاركة الولايات المتحدة.

وأوضح في تصريحات أوردتها «أسوشيتد برس»، أن الوفد الإيراني سيبحث في الدوحة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وقضايا أخرى مرتبطة بالاتفاق.

وأضاف بقائي: «لا توجد أي اجتماعات تفاوضية مع الجانب الأمريكي، على أي مستوى، مقررة خلال الأيام القادمة»، لكنه لم يستبعد استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء القطريين.