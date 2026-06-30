تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات ما أودى بحياة 12 شخصاً على الأقل، فيما تعرضت العاصمة الروسية موسكو لهجوم واسع بطائرات مسيرة.



وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الروسية تعرضت خلال الليل لهجوم واسع بطائرات مسيّرة، لافتاً إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 60 طائرة.



وقال إن الهجوم وقع على عدة موجات بدأت مساء الإثنين، مشيراً إلى أنه أودى بحياة شخصين، أحدهما رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر. وأضاف أن فرق الطوارئ تعمل في مواقع سقوط الحطام.



وفرضت هيئة الطيران المدني الروسية قيوداً مؤقتة على الرحلات في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي الدوليين قرب موسكو، قبل أن تعلن استئناف الحركة الجوية بعد أقل من ساعتين.



وأعلنت السلطات المحلية في منطقة بيلجورود الروسية، أن هجوماً أوكرانياً بطائرة مسيّرة أودى بحياة رجل. ونقلت وكالة «رويترز»، عن السلطات الأوكرانية، أن ثلاث مدن أوكرانية رئيسية تعرضت لهجمات روسية، مشيرة إلى أنها أودت بحياة 10 أشخاص على الأقل.



وأودى هجوم صاروخي بحياة ستة أشخاص وإصابة 29 آخرين، بينهم أطفال، في مدينة دنيبرو جنوب شرقي أوكرانيا، وفق حاكم المنطقة أوليكسندر هانجا.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا استهدفت بنية تحتية في دنيبرو، فيما دعا أوروبا إلى تعزيز قدراتها في مجال الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية.



وتعهد بالرد على الهجمات، مشيراً إلى أن الهدف هو التأثير في «قدرة روسيا على إطالة أمد الحرب».



وفي مدينة زابوريجيا، أودى هجوم بطائرة مسيّرة بحياة رجلين وامرأة وإصابة 15 شخصاً.



وفي خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، لقيت امرأة حتفها وأصيب 10 أشخاص.



وتأتي هذه الهجمات بعد أقل من أسبوعين من هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيّرة استهدف موسكو، وأدى إلى إصابة ما لا يقل عن 17 شخصاً في منطقة العاصمة، واستهدف مصفاة نفط رئيسية، وتسبب في إغلاق مؤقت للمطارات الأربعة الرئيسية في المدينة. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط نحو 1,000 طائرة مسيّرة في أنحاء البلاد.