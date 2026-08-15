أعلنت وزارة السياحة اعتماد تحديثات على تعليمات ممارسة نشاط نُزل موسم الحج، ومعايير الترخيص والتصنيف، وجدول المخالفات المرتبط بها، للمرافق المخصّصة لإسكان ضيوف الرحمن في مدينتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يسهم في رفع جاهزية مرافق الضيافة، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة، وتنظيم تشغيل هذا النوع من المرافق استعدادًا لحج 1448.

وأوضح المتحدث باسم وزارة السياحة نصر الأنصاري أن هذه التحديثات تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي لضمان جاهزية المرافق قبل بدء التشغيل واستقبال الضيوف، من خلال متطلبات تشمل التحقق من الجاهزية التشغيلية، واستيفاء اشتراطات السلامة والصيانة، واستمرارية الخدمات الأساسية، والالتزام بالمعايير التشغيلية، بما يحقق تجربة إقامة آمنة ومنظّمة لضيوف الرحمن.

وشملت المعايير تصنيف نُزل موسم الحج إلى الدرجة الاقتصادية والدرجة الأولى، مع متطلبات خاصة بكل درجة، إلى جانب متطلبات تغطي مختلف جوانب تشغيل النُزل، بما يشمل المرافق المشتركة، والغرف، والاستقبال، والنظافة، والصيانة، والخدمات المقدّمة للضيوف، إضافةً إلى مراحل متعددة من التفتيش والرقابة قبل الترخيص، وقبل التشغيل، وخلال فترة التشغيل، بما يعزز الالتزام بالمعايير وجودة الخدمات.

وأكدت الوزارة أن ضيافة حجاج بيت الله الحرام مسؤوليةٌ مشتركة وأمانةٌ وطنية تعكس إرثًا تاريخيًا عريقًا يمتد لمئات السنين، لذلك عملت الوزارة في إطار حملة «ضيوفنا أولوية» على تطوير معايير مرافق نُزل موسم الحج للارتقاء بجودة الخدمات، وتوفير تجربة ضيافة آمنة تُثري رحلة الحجاج، وتليق بمكانة المملكة وحرصها المستمر على خدمة ضيوف الرحمن.

ودعت الراغبين في الحصول على ترخيص نُزل موسم الحج خلال حج 1448 إلى البدء مبكرًا في استيفاء المتطلبات، واستكمال أعمال الصيانة والتجهيز، والتقدّم بطلب الترخيص.