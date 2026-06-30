أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة سلّمت إسرائيل وثيقة مطالب تتعلق بقطاع غزة. وأفادت، اليوم الثلاثاء، بأن «أمريكا تضغط على إسرائيل للسماح ببدء إعمار غزة»، إذ تتوقع واشنطن أن يوافق الجانب الإسرائيلي على مطالبها بشأن القطاع.



وطلبت واشنطن من تل أبيب السماح ببناء مقر مركزي للجنة غزة، وتضغط لمنع استئناف القتال في القطاع، وفق هيئة البث الإسرائيلية. وأوضحت الهيئة أن «واشنطن سلّمت إسرائيل وثيقة لتنفيذ خطة غزة دون نزع سلاح حماس».



ووفقاً للوثيقة يتعين على إسرائيل السماح بتنفيذ أعمال بنية تحتية في مناطق محددة بغزة، والالتزام بنقل السكان من المنطقة الخاضعة لسيطرة حماس إلى المناطق الخاضعة لمجلس السلام بحلول نهاية العام الحالي.



وعلى الرغم من الهدنة التي تسنى التوصل إليها في أكتوبر 2025، واصلت إسرائيل شن هجمات في غزة، قائلة إن الهدف منها هو إحباط هجمات وشيكة من قبل حماس ومسلحين آخرين، بينما ترفض الحركة حتى الآن الدعوات الموجهة إليها بإلقاء سلاحها مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية.



ويشن الجيش الإسرائيلي ضربات متكررة على قطاع غزة منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية مع حركة حماس.



وتتهم حماس إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار، بينما يقول مبعوث مجلس السلام المعين إلى غزة نيكولاي ملادينوف إن الطرفين ينتهكان الاتفاق.



وأظهرت بيانات صادرة عن الجانبين أن 1,045 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، وأربعة جنود إسرائيليين قتلوا في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل ثمانية أشهر.