ارتفعت الصادرات المحلية غير النفطية لسنغافورة بنسبة 24.2% في شهر يوليو الماضي، مواصلة ارتفاعها بنسبة 20.8% الذي سجلته في يونيو، مدفوعة باستمرار نمو صادرات الإلكترونيات نتيجة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وسجلت الصادرات المحلية غير النفطية من المنتجات الإلكترونية نمواً بنسبة 112%، وفقاً لبيانات أصدرتها مؤسسة سنغافورة للمشاريع (إنتربرايز سنغافورة) اليوم، وجاءت منتجات وسائط التخزين على رأس المنتجات الأكثر نمواً بزيادة بلغت 339.1%، في حين ارتفعت صادرات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 120.8%، وزادت صادرات الدوائر المتكاملة بنسبة 84.5%.

وتراجعت الصادرات المحلية غير النفطية من المنتجات غير الإلكترونية بنسبة 2.3%، وجاءت صادرات الأدوية في صدارة المنتجات الأكثر تراجعاً بنسبة 56.7%، فيما انخفضت صادرات المنتجات البتروكيماوية والمستحضرات الغذائية بنسبة 22.5% و17.9% على التوالي.