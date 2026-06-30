زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، يرافقه نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، اليوم، مقر شرطة منطقة جازان، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية بالمنطقة. واطّلع أمير المنطقة ونائبه خلال الزيارة على التجهيزات الأمنية والآليات الحديثة التي تدعم تنفيذ المهمات الميدانية للأمن العام، كما زارا غرفة العمليات، واستمعا إلى شرحٍ من اللواء الدكتور عويد العنزي عن منظومة العمل الأمني بقطاعات الأمن العام وما تضطلع به من مهمات في متابعة البلاغات والتعامل معها، بما يعزز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الأمني.

وشاهد أمير جازان والحضور عرضاً مرئياً استعرض أبرز مهمات وأعمال الأمن العام، وما يشهده القطاع من تطوير في القدرات البشرية والتقنية، بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق مستهدفات المنظومة الأمنية.

ونوّه أمير منطقة جازان بما يحظى به قطاع الأمن العام من دعم واهتمام كريمين من القيادة الرشيدة وما وفرته من إمكانات متقدمة أسهمت في تطوير المنظومة الأمنية، ورفع كفاءة الأداء، وتمكين رجال الأمن من أداء واجباتهم بكفاءة واقتدار، مؤكداً أن ما يشهده القطاع من تطور يعكس حرص القيادة على تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية الوطن والمواطن والمقيم.