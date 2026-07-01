قلّص نظام التأمينات الاجتماعية الجديد فئات المستفيدين من معاش المشترك المتوفى إلى 3 فئات فقط، تشمل «الزوج أو الزوجة، والأبناء والبنات المستحقين، والوالدين المعالين»، مقارنة بالنظام الحالي الذي يتيح الاستحقاق لـ6 فئات من أفراد الأسرة.

وأوضح النظام، الذي سيطبق على جميع الملتحقين الجدد بسوق العمل بعد 3/7/2024 ممن لا يملكون مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية، أن المستحقين للمعاش هم: «أرمل أو أرملة المشترك، وأبناؤه وبناته ممن تقل أعمارهم عن 21 عاماً، مع إمكانية تمديد الاستحقاق حتى سن 24 عاماً للملتحقين بالدراسة في مؤسسة تعليمية أو مهنية، إضافة إلى والدي المشترك المتوفى اللذين كانا تحت إعالته عند الوفاة».

وينتهي استحقاق الزوج أو الزوجة عند الزواج، ويُستأنف في حال الطلاق أو الترمل، بشرط عدم استحقاق معاش عن مشترك متوفى آخر.

ويوزع المعاش على المستحقين بحسب عددهم؛ إذ يحصل المستحق الواحد على 50% من المعاش، بينما يحصل مستحقان أو أكثر على 75% منه بالتساوي، مع إعادة توزيع نصيب أي مستحق يفقد أهليته على بقية المستحقين.

في المقابل، يواصل النظام الحالي للمشتركين الذين لديهم مدد اشتراك قبل 3/7/2024 منح حق الاستحقاق لـ6 فئات من أسرة المتوفى، تشمل الزوج أو الزوجة، والأبناء والبنات، والوالدين، والأجداد، والأحفاد، والإخوة.