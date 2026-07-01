كشفت الإعلامية سابين نحاس كواليس الحادث الذي أودى بحياة أليكس، نجل الفنانة السورية نورا رحال، موضحة أن إصابة خطيرة تعرض لها داخل المنزل كانت السبب في وفاته بعد أيام من محاولات إنقاذه.

إصابة قاتلة

وأوضحت عبر حسابها الشخصي على منصة «فيسبوك» أن الحادث وقع إثر تحطم جزء زجاجي، ما أدى إلى إصابة عميقة في ساق الشاب أصابت أحد الشرايين الرئيسية، وهو ما تسبب في نزيف حاد استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

فقد كمية من الدم

وأضافت أن أليكس خسر ما يقارب أربعة لترات ونصف من الدم نتيجة النزيف الحاد قبل وصوله إلى المستشفى، ورغم حالته الحرجة تمكن من مغادرة المنزل والتوجه لتلقي العلاج، إلا أن وضعه الصحي ازداد سوءاً خلال وقت قصير.

5 أيام في «المركزة»

وأشارت إلى أن الأطباء تمكنوا من إنعاشه بعد تعرضه لتوقف في القلب فور وصوله، ليظل تحت الرعاية الطبية داخل العناية المركزة خمسة أيام، قبل أن يعلن الفريق المعالج وفاته متأثراً بالإصابة ومضاعفات النزيف الشديد.

وأثار رحيل نجل نورا رحال حالة من الحزن بين جمهور الفنانة وزملائها في الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم التعازي ومواساتها في مصابها الأليم.

مسيرة نورا الفنية

تتمتع نورا رحال بمسيرة فنية مميزة جمعت بين التمثيل والغناء، إذ بدأت نشاطها الفني كممثلة قبل أن تتجه إلى عالم الغناء وتطرح أول ألبوماتها عام 2007، لتصبح من أبرز الفنانات ذوات الأصول السورية واللبنانية.