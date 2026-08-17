كشفت الفنانة المصرية نرمين الفقي سر عدم زواجها حتى الآن، موضحة أن الأمر لا يعود إلى موقف سلبي من فكرة الارتباط، وإنما إلى عدم التقاء الشخص الذي ترى أنه قادر على مشاركتها حياتها بالشكل الذي تتمناه.

وأوضحت، خلال ظهورها في برنامج (صاحبة السعادة)، أن الزواج بالنسبة لها من الأمور الطبيعية في حياة الإنسان وكذلك تكوين الأسرة والإنجاب، لكنها لا تؤمن بفكرة الزواج لمجرد الزواج وتفضل انتظار العلاقة التي تقوم على التفاهم والراحة.

كما نفت الفقي ما يتردد عن أن حرصها على مظهرها أو تمسكها بجمالها وراء تأخر زواجها، مؤكدة أن الشكل يتغير بمرور الوقت، بينما يبقى وجود شريك داعم يمكن الاعتماد عليه هو الأهم.

وأشارت نرمين إلى أن الأمر في النهاية يرتبط بالنصيب، لافتة إلى أنها لم تجد حتى الآن الرجل الذي تتوافق معه ويستطيعان الاستمرار معًا في حياة مشتركة، مؤكدة أنها لا ترى في الزواج قيدًا على حريتها أو استقلالها.

وفي سياق آخر، تحدثت نرمين الفقي عن قلة أعمالها الدرامية، موضحةً أنها قد تبتعد عن الشاشة لفترات طويلة تصل إلى عامين؛ لأنها تفضل انتقاء أدوارها بعناية ولا تسعى للظهور لمجرد التواجد، مؤكدة أن العمل الفني شاق ولا يضمن دائمًا الحصول على التقدير المناسب.

وأشارت إلى أن نصيحة والدتها لها بالتركيز على جودة الدور وعدم التسرع في طلب أجر مرتفع أثرت على اختياراتها، موضحة أنها كانت تدخل الأعمال بحماس كبير لكنها اكتشفت لاحقًا أنها لم تهتم بحقوقها المادية بالشكل الكافي.

يشار إلى أن كان اخر مشاركات نرمين الفقي في الدراما من خلال مسلسل (أولاد الراعي)؛ الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2026، ودارت أحداث القصة لنوعية الأعمال الاجتماعية. وجمع في بطولة العمل كل من ماجد المصري، خالد الصاوي، فادية عبدالغني، أحمد عيد، نيرمين الفقي، إيهاب فهمي، أمل بوشوشة، محمد عز، كريم عبدالخالق، إنجي كيوان وآخرون.