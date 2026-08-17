رحيل مفاجئ لنجمة «Heroes» و«Nashville».. وسبب الوفاة قيد التحقيق

توفيت الممثلة الأمريكية هايدن بانيتييري، نجمة المسلسلين الشهيرين «Heroes» و«Nashville»، عن عمر 36 عامًا؛ بحسب ما أعلن والدها آلان «سكيب» بانيتييري. وكان من المقرر أن تحتفل بانيتييري بعيد ميلادها الـ37 يوم الجمعة المقبل.

وقال والدها في بيان نقلته شبكة (ABC News): «ببالغ الحزن نعلن الرحيل المأساوي لابنتنا الحبيبة هايدن، كانت نورًا استثنائيًا وقوة طبيعية، منحت حبًا وفرحًا لا حدود لهما لكل من عرفها، ولملايين الأشخاص الذين شاهدوها على الشاشة». ولم تُعلن حتى الآن أسباب الوفاة، كما لم يرد ممثل بانيتييري الإعلامي فورًا على طلب للتعليق.

نجومية مبكرة مع «Heroes»

بدأت بانيتييري مشوارها الفني وهي طفلة، من خلال الظهور في الإعلانات التجارية والمسلسلات التلفزيونية، قبل أن تحقق شهرة واسعة عام 2006 عندما جسدت شخصية (كلير بينيت) في مسلسل الخيال العلمي (Heroes).

وقدمت بانيتييري في المسلسل شخصية مشجعة في مدرسة ثانوية تتمتع بقدرات خارقة، وأصبحت الشخصية إحدى أبرز أيقونات العمل، الذي ارتبط بشعار «أنقذ المشجعة، أنقذ العالم».

وحصلت عن دورها في (Heroes) على ثلاث جوائز (Teen Choice Awards)، كما ترشحت لجائزة غرامي عن فئة ألبومات الكلمة المنطوقة للأطفال، بعد مشاركتها في تسجيل ألبوم مرتبط بفيلم الرسوم المتحركة (A Bug's Life).

وفي مقابلة مع وكالة (أسوشيتد برس) عام 2008، تحدثت بانيتييري عن نجاح (Heroes)، معتبرة أن المسلسل جمع بين عناصر مختلفة تجذب الجمهور، من الواقع والخيال العلمي إلى قصص الشخصيات الإنسانية التي يستطيع المشاهدون التعاطف معها.

الغناء والنجاح على الشاشة

واصلت بانيتييري مسيرتها الناجحة من خلال مسلسل (Nashville)، حيث جسدت شخصية مغنية ريفية شابة وجريئة إلى جانب الممثلة كوني بريتون.

وعُرض المسلسل لمدة أربعة مواسم على شبكة ABC، قبل إلغائه ثم إحيائه لاحقًا على قناة CMT.

ولم تكتف بانيتييري بالتمثيل في العمل، بل أدت الأغاني بنفسها، وحققت بعض الأغنيات التي قدمتها في المسلسل نجاحًا على قوائم موسيقى الكانتري الأميركية، كما شاركت في جولات غنائية داخل الولايات المتحدة.

وخلال فترة عرض (Nashville)، ظهرت 11 أغنية أدتها بانيتييري على قائمة (Billboard Hot Country Songs)، من بينها أغنيتان شاركت فيهما كوني بريتون.

كما حصلت بانيتييري على ترشيحين لجائزة (غولدن غلوب) عن فئة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في المسلسل.

معاناة مع الإدمان والاكتئاب

ولم تخف بانيتييري، خلال السنوات الأخيرة، الصعوبات التي واجهتها في حياتها الشخصية، إذ تحدثت علنًا عن معاناتها مع إدمان الكحول والاكتئاب، لا سيما بعد ولادة ابنتها من الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو عام 2014.

وفي مقابلات سابقة، تحدثت عن سنوات وصفتها بأنها كانت صراعًا قاسيًا مع الاكتئاب والقلق وإدمان الكحول وتعاطي المواد المخدرة، مؤكدة أنها كانت تحاول الخروج من تلك المرحلة المظلمة. ودخلت بانيتييري مركزًا لإعادة التأهيل عام 2015، خلال فترة تصوير مسلسل (Nashville). وقالت في مقابلة مع مجلة (Women's Health) عام 2023 إنها كانت هي من اتخذت قرار دخول مركز العلاج الأول، مضيفة أنها كانت «تغرق» في تلك الفترة.

علاقتها بابنتها

كانت بانيتييري أمًا لابنتها كايا، التي أنجبتها عام 2014 من فلاديمير كليتشكو، وفي مقابلة مع مقدم البرامج الصوتية جاي شيتي، بعد صدور مذكراتها في مايو، تحدثت عن ترتيبات حضانة ابنتها، التي كانت تعيش بشكل دائم مع والدها في أوكرانيا. وكان قرار عام 2018 بشأن إقامة الطفلة مع والدها قد أثار عناوين إعلامية تحدثت عن «تخلي» بانيتييري عن حضانة ابنتها، وهو ما نفته بشدة. وقالت بانيتييري: إن الاعتقاد بأنها «تخلت عن طفلها» يمثل تصورًا خاطئًا تمامًا، موضحة أن كليتشكو اقترح أن تعيش ابنتهما معه بشكل دائم عندما كانت في الثانية من عمرها، في الوقت الذي كانت فيه هي تواجه مشكلات نفسية وإدمانًا.

شقيقها توفي قبل ثلاث سنوات

ويأتي رحيل بانيتييري بعد وفاة شقيقها الأصغر، الممثل يانسن بانيتييري، عام 2023 عن عمر 28 عامًا. وكان يانسن يعمل في مجال التمثيل أيضًا، وتوفي إثر مشكلة صحية مرتبطة بالقلب.

أعمال سينمائية بارزة

إلى جانب التلفزيون، شاركت بانيتييري في عدد من الأفلام، من بينها فيلما (Scream)، كما لعبت دور البطولة في فيلم (I Love You, Beth Cooper) عام 2009. وظهرت كذلك في فيلم (Remember the Titans) إلى جانب دينزل واشنطن، حيث أدت شخصية شيريل يواست، ابنة مدرب كرة قدم.

وكانت بانيتييري قد تحدثت بإيجابية عن تجربتها في الفيلم، مؤكدة شعورها بالتشابه الكبير مع الشخصية التي قدمتها، والتي كانت فتاة محبة لكرة القدم وصاحبة آراء واضحة.

وبرحيلها عن 36 عامًا، تُسدل الستارة على مسيرة فنية بدأت في طفولتها وتحولت سريعًا إلى النجومية، قبل أن تواجه في سنواتها الأخيرة تحديات شخصية وصحية تحدثت عنها بشجاعة أمام جمهورها.