لقي ما لا يقل عن 14 طفلاً مصرعهم، وأُصيب خمسة آخرون، إثر انهيار سقف مركز للدعم المدرسي في مدينة لاهور شرقي باكستان، بحسب ما أفادت به خدمة الإسعاف المحلية، أمس (الثلاثاء).

ووقع الحادث في منطقة باستي عيد غاه بحي كهنا ناو جنوب المدينة، ثاني أكبر مدن باكستان، وفق ما صرح به متحدث باسم خدمة الإسعاف الذي أوضح أن فرق الإنقاذ هرعت إلى الموقع فور تلقي البلاغ وتمكنت من انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وأكد وزير الصحة المحلي حصيلة الضحايا لوسائل إعلام محلية، في وقت أعلنت الشرطة عبر منشور على منصة «إكس»، توقيف شخصين على ذمة التحقيق في الحادث.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن حزنه العميق إزاء الحادث، واصفاً الضحايا بأنهم «أرواح ثمينة»، ومقدماً تعازيه لأسرهم.