عُثر على جثتَي رجل وامرأة داخل منطقة حرجية نائية في ولاية ألاباما الأمريكية، في واقعة وُصفت بالغموض، وسط مؤشرات أولية ترجّح تعرضهما لحادثة عنف انتهت بمأساة مزدوجة.

ووفقاً لما أوردته تقارير إعلامية أمريكية، فقد تم العثور على جثتَي جيسيكا فولز (47 عاماً) من مدينة لانيت بولاية ألاباما، ودانيال روبينز (44 عاماً) من مدينة ماكون بولاية جورجيا، داخل منطقة غابات معزولة.

وأفاد المدعي العام، بحسب صحيفة «بيبول»، أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود علاقة سابقة بين المتهم المفترض والضحية، موضحاً أن نتائج التشريح أظهرت أن المرأة توفيت نتيجة الخنق، بينما لقي الرجل حتفه لاحقاً إثر نوبة قلبية أثناء محاولته التخلص من الجثة.

من جهته، أوضح قائد شرطة مقاطعة تشامبرز، جيف نيلسون، أن المحققين يشتبهون في نقل جثة المرأة إلى موقع العثور عليها بعد وقوع الجريمة، مشيراً إلى أنها وُجدت في وضع غير طبيعي، في حين عُثر على جثة الرجل بالقرب منها.

وباشرت السلطات المختصة، بما في ذلك وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث، فيما نُقلت الجثتان إلى قسم الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة وتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وفي سياق متصل، أشارت معلومات محلية إلى أن جيسيكا فولز كانت معروفة في منطقة أوبورن أوبليكا بنشاطها المهني وحضورها الاجتماعي، وقد خلّفت وراءها ثلاثة أبناء، ما زاد من وقع الصدمة في محيطها.