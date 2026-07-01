قلّد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم (الأربعاء)، مدير مرور المنطقة اللواء عمر العبداللطيف رتبته الجديدة، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء، بحضور مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي القحطاني.



وهنّأ أمير منطقة القصيم، اللواء العبداللطيف بهذه الثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله تعالى له التوفيق والسداد، وأن تكون هذه الترقية دافعاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن، والإسهام في تعزيز منظومة السلامة المرورية والأمن المروري.