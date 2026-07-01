أكّد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس (الأربعاء)، أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وأن بلاده ستمنحها الفرصة للنجاح، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة حددت هدفها من المفاوضات، والنجاح يعتمد على الجانب الإيراني.



وقال فانس: «ألقينا قنابل على إيران بسبب إطلاقها النار على سفن، واستخدمنا أوراق ضغط لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز»، مضيفاً: «إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامج نووي وتهديد جيرانها ودعم الإرهاب فالرئيس ترمب لديه خيارات للتعامل معها».



وأشار إلى أن الرئيس ترمب لم يتخلَ عن هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، موضحاً أن من يهاجمون التفاوض مع إيران الآن كانوا يشجعونه قبل الحرب.



وشدد بالقول: «قررنا التفاوض مع إيران ونحن في موقع قوة ولن نكرر أخطاءنا في أفغانستان».



بدوره، قال مسؤول أمريكي إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا محادثات إيجابية للغاية مع قادة في المنطقة، مبيناً أن المحادثات الفنية في الدوحة لا تزال مستمرة مع إحراز تقدم جيد ومتواصل.



في المقابل، نقلت وكالة مهر عن نائب وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي، أنه لم يُعقد أي اجتماع بين الوفد الإيراني والوفد الأمريكي في الدوحة.



وقال آبادي: «إن اجتماعات الوفد الإيراني في الدوحة عقدت فقط بصورة ثلاثية مع الوفدين القطري والباكستاني»، موضحاً أن اجتماعات الوفد الإيراني مع الوفدين القطري والباكستاني جاءت لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما لبنان والإفراج عن أصول إيران المجمدة.