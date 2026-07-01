هاجم الكاتب الصحفي وليد أبو ملحة، الطريقة التي تم بها تداول استقالة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، واصفًا المشهد بأنه «مسرحية فانتازية عبثية» تكشف هشاشة المنظومة الرياضية، وقال يجب أن تورد فترة الـ7 سنوات التي قضاها المسحل في سدة رئاسة اتحاد القدم، في بند «للنسيان»، مؤكداً أن لحظة الاستقالة كان من المفترض أن تفتح باب نقاش جاد حول مستقبل الكرة السعودية، لكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً.



وانتقد الكاتب تحول الساحة الإعلامية والافتراضية إلى «حراج»، حيث انشغل الجميع بترشيح الأسماء وفق الأهواء وقال: «هذا يُرشح لاعبه السابق المفضل، وذاك يدفع برئيس ناديه المحبوب، وثالث يبحث عن ابن مدينته، ورابع من أهل التطبيل يذكر محاسن ولي نعمته»، متهماً الجميع بغياب معايير «الكفاءة الإدارية والرؤية الإستراتيجية والحوكمة الرياضية».



وأكد أبو ملحة أن «التعصب والتطبيل» حضرا بقوة وغاب أي بيان رسمي يوضح الآلية التي يتم عبرها تحديد موعد الجمعية العمومية وفق النظام الأساسي، ومعايير تنصيب الرئيس الجديد، وتساءل أبو ملحة:«هل ما نراه رأس جبل الجليد»؟.. مجيباً: «بلا أدنى شك.. ما نراه نتيجة طبيعية لهشاشة مؤسسية مزمنة».



ووصف ما يحدث بـ«فيلم كوميدي أسود بامتياز»، مشيراً إلى أنه بدلاً من سؤال: «كيف نعيد بناء منظومة تنتج منتخبات تنافسية؟»، بعد الخروج المخيب من مونديال 2026، انشغل الجميع بـ«من سيكون الرئيس القادم».