يستعد فيلم «خلي بالك من نفسك» لبدء عرضه في دور السينما خلال يوليو الجاري، وسط اهتمام جماهيري لافت بعد الكشف عن الملصق الدعائي الذي جمع بطليه أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في أجواء يغلب عليها الغموض والتوتر.

ويعكس البوستر طبيعة العلاقة الدرامية بين الشخصيتين؛ حيث تظهر ملامح صراع غير تقليدي، إلى جانب عناصر بصرية تشير إلى حضور قوي لمشاهد الأكشن والمطاردات، مع جرعة كوميدية ترافق الأحداث.

ويقدّم الفيلم تعاوناً جديداً بين السقا وياسمين عبد العزيز، بمشاركة الفنانة لبلبة، ضمن حبكة تمزج بين الحركة والكوميديا والتشويق. ويشارك في بطولته أيضاً محمد رضوان وميشيل ميلاد، إلى جانب ظهور عددٍ من ضيوف الشرف؛ بينهم ماجد المصري وعماد رشاد وآخرون، فيما يتولى شريف الليثي كتابة السيناريو، ويقود معتز التوني الإخراج.

وفي فقرة منفصلة، أعلنت الشركة المنتجة أن الفيلم سيُطرح رسمياً في دور العرض يوم 22 يوليو، مؤكدة أن العمل يمثل أحد أبرز مشاريع موسم الصيف السينمائي.

ويأتي الفيلم بالتزامن مع انشغال السقا بتصوير فيلمه الجديد (هيروشيما) الذي ينتمي إلى أعمال الأكشن والغموض، ويضم نخبة من النجوم بينهم دياب ومي عمر وحنان مطاوع وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال.