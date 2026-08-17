أطلقت وزارة التجارة الهوية البصرية لموسم تخفيضات 2026 تحت شعار (تخفيضات ما تغلى عليك)، بعد بدء سريان موسم التخفيضات الاستثنائي ابتداء من شهر أغسطس الحالي والذي سيستمر حتى 31 أكتوبر 2026، إذ تعد هذه الفترة استثنائية للمنشآت والمتاجر الإلكترونية، حيث يحق لها تقديم عروض على المنتجات والخدمات، ولا تؤثر على الرصيد السنوي لأيام التخفيضات.



وأوضحت الوزارة أن المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية يمكنها التقدم بطلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونيًا عبر موقعها، مما يتيح إصدار التراخيص بسهولة وطباعتها وإبرازها للمستهلكين، وسيسمح للمتاجر التسويق لتخفيضاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي X وسناب شات وتيك توك والرسائل النصية.



ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من الموسم، مع الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظمة للتخفيضات، فيما حث اتحاد الغرف السعودية منشآت القطاع الخاص على المشاركة والتفاعل مع الموسم لتحقيق أهدافه وفائدته على قطاع الأعمال والمستهلكين.



ووفقًا لآلية تراخيص التخفيضات المعتمدة، أكدت الوزارة أنه يحق للمنشآت إجراء تخفيضات لا تتجاوز 90 يومًا في السنة، ويمكن تجزئتها إلى ثلاث مرات، بحيث لا تتجاوز مدة الرخصة الواحدة 45 يومًا للتخفيضات الشاملة والجزئية.



يذكر أن الوزارة قد أعلنت عن طرح أكثر من مليون منتج مخفّض لدى المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية ضمن «تخفيضات 2026م».