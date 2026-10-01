أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غيورغييفا أن دول الخليج استطاعت تجاوز العديد من العقبات بفضل استثماراتها السابقة في تنويع اقتصاداتها.

وقالت غيورغييفا في مقابلة مع «العربية Business» إن التحدي الأكبر أمام دول المنطقة حالياً يتمثل في استعادة الزخم القوي الذي كانت تتمتع به اقتصاداتها قبل الحرب.



تأثر الأسواق العالمية



من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي خلال الاجتماع المشترك بين وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن الاجتماع ينعقد في وقت تشهد فيه المنطقة بيئة اقتصادية وجيوسياسية بالغة التعقيد، مشيراً إلى أن الاضطرابات التي طالت إنتاج الطاقة وحركة الشحن والخدمات اللوجستية والتجارة أكدت مجدداً سرعة تأثر الاقتصادات والأسواق العالمية بالتطورات الجيوسياسية.



مرونة مالية واقتصادية



وقال البديوي إن اقتصادات دول مجلس التعاون أثبتت، رغم هذه التحديات، مرونة مالية واقتصادية كلية قوية، موضحاً أن هذه المرونة جاءت نتيجة سنوات من السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة، والاحتياطيات المالية القوية، والأنظمة المصرفية المتينة، والاستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية والربط البيني والتنويع الاقتصادي.