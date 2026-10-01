أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، خلال اجتماعها الدوري، أسعار المحروقات المعمول بها اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث راجعت اللجنة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر سبتمبر ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر أغسطس الماضي، التي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً وكبيراً في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الأسواق العالمية.



وقالت اللجنة، في بيان: «رغم هذا الارتفاع العالمي، وحرصاً من الحكومة على الحد من انعكاساته على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة تعديل أسعار المحروقات جزئياً لشهر أكتوبر 2026».



سعر البنزين والسولار



وبحسب اللجنة، تعديل سعر البنزين بنوعيه والسولار بمقدار 50 فلساً للتر لكل منها، مع الاستمرار في تثبيت سعر الكاز، وذلك على النحو التالي، بنزين أوكتان «90» بسعر 1050 فلساً للتر، وبنزين أوكتان «95» بسعر 1,360 فلساً للتر، والسولار بسعر 900 فلس للتر، والكاز بسعر 550 فلساً للتر، وذلك فقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».



سعر إسطوانة الغاز



ووفقا للجنة، تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المسال المنزلي «12.5 كيلوغرام» عند 7 دنانير، مع الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة دعم تصل إلى 1.8 مليون دينار لشهر أكتوبر.



وأكدت اللجنة أن التسعير المحلي للمشتقات النفطية يعتمد على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الثلاثين يوماً التي تسبق يوم التسعير، غير أن الحكومة، وفي إطار سياسة التدرج التي اعتمدتها منذ بداية الأزمة، لا تزال الأسعار المحلية لا تعكس الأسعار العالمية حتى مع إضافة الضريبة.



التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية



وأضافت اللجنة: «إن التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية في تسعيرة شهر أكتوبر بلغت للسولار 1,077.32 فلس للتر، وتسعيرته 900 فلس للتر، والكاز 1,043.79 فلس للتر، وتسعيرته 550 فلساً للتر، والبنزين أوكتان 90: 1,111.68 فلس للتر، وتسعيرته 1,050 فلساً للتر، والبنزين أوكتان 95: 1,360.08 فلس للتر، وتسعيرته 1,360 فلساً للتر».



وأوضحت أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ نحو 255 مليون دينار، نتيجة ارتفاع تكلفة المشتقات النفطية عالمياً وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرة الشهرية، وذلك للتخفيف على المستهلكين والاقتصاد الوطني.