احتفلت شركة المراعي بانطلاق الموسم الثاني من برنامجها "طَعم السعودية" خلال فعالية ممتعة بالتعاون مع منصة "تيك توك"، إذ يحتفي البرنامج بالمكونات المحلية السعودية في مختلف المناطق، ويستعرض مراحل إنتاجها ابتداءً من المزرعة وصولًا إلى أطباق ذات مذاقات شهية ومميزة. ويقدم البرنامج رسالته عبر رحلة يستكشف فيها الشيف السعودي هشام باعشن أبرز المكونات السعودية، والقصص الإنسانية لمنتجيها في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج؛ قبل أن يحول هذه المكونات إلى أطباق تعكس تنوع المطبخ السعودي وثراءه. وذلك من خلال جولة حية بين مناطق المملكة.

ويأتي الموسم الجديد امتدادًا لالتزام المراعي بدعم منظومة الغذاء المحلية، من خلال الاستثمار في الموردين المحليين، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات الإنتاجية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما يوثّق البرنامج في حلقاته الرحلة التي تبدأ من المزارعين والمنتجين والموردين الذين يوفرون المكوّنات المحلية، وصولًا إلى المائدة، ليعرّف الجمهور بالأشخاص الذين يقفون خلف النكهات السعودية التي يعرفها المستهلك ويثق بها.

ويستهدف التعاون مع "تيك توك" في هذا الموسم الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور عبر منصة تفاعلية تحظى بمتابعة كبيرة، بما يتيح تعريف الأجيال الجديدة بالنكهات السعودية، وبالمنتجات المحلية والقصص التي تقف خلفها، بأسلوب رقمي يتناسب مع اهتماماتهم وطريقة تفاعلهم مع المحتوى.

يعكس الموسم الثاني من "طَعم السعودية" التزام المراعي المستمر بإبراز قصص المكوّنات المحلية والأشخاص الذين يقفون خلفها. ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المراعي في دعم منظومة الغذاء المحلية، حيث ارتفع عدد الموردين المحليين الذين تتعامل الشركة معهم بنسبة 84% منذ عام 2022. ومن خلال هذا البرنامج، تحتفي الشركة بالرحلة التي تبدأ من المكوّن المحلي وصولًا إلى المائدة السعودية، وتسلط الضوء على الأفراد والجهات الذين يسهمون يوميًا في إثراء المشهد الغذائي بالمملكة.

ويُعرض الموسم الثاني من برنامج "طَعم السعودية" حاليًا على منصة "شاهد" التابعة لمجموعة MBC، حيث يصطحب المشاهدين في رحلة عبر مناطق المملكة لاستكشاف المكوّنات المحلية وأساليب الطهي والقصص الإنسانية التي تمنح كل طبق خصوصيته ومكانته في الثقافة السعودية. كما يسلّط البرنامج الضوء على أطباق ومكوّنات تشكّل جزءًا من الهوية الثقافية والغذائية للمملكة، في عمل صُوّر على امتداد مناطق المملكة، ويعكس التنوع الذي يميّز المطبخ السعودي من منطقة إلى أخرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في صون التراث وتعزيز الحضور الثقافي.