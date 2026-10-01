شهد سوق الأسهم السعودية خلال التسعة أشهر الأولى 2026، تنفيذ 2,063 صفقة خاصة بقيمة إجمالية بلغت نحو 23.6 مليار ريال، شملت أسهم 232 شركة، و12 صندوقاً عقارياً متداولاً.

وتفصيلًا لعدد الصفقات التي تمت على أسهم الشركات، تم تنفيذ 1,998 صفقة خاصة، بلغ حجمها نحو 670.5 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 23.3 مليار ريال، وذلك استناداً إلى بيانات السوق المالية تداول، ونشرته مواقع إخبارية.

الصفقات الخاصة على أسهم الشركات

وعلى مستوى الأشهر، تصدر مارس من حيث قيمة الصفقات الخاصة على أسهم الشركات، بقيمة بلغت نحو 4.57 مليار ريال، فيما تصدر يونيو من حيث كمية الأسهم بنحو 103.5 مليون سهم، وكان مايو الأعلى من حيث عدد الصفقات بواقع 321 صفقة خاصة.

واستحوذت أكبر خمس شركات من حيث قيمة الصفقات الخاصة على نحو 8.7 مليار ريال، بما يمثل نحو 37% من إجمالي قيمة الصفقات الخاصة على أسهم الشركات خلال الفترة، فيما بلغت قيمة أكبر 10 شركات من حيث قيمة الصفقات الخاصة نحو 11.98 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 51% من الإجمالي.