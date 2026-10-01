عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ديمة بنت يحيى اليحيى، عضوًا في الفريق رفيع المستوى المعني بحرية العبور للدول النامية غير الساحلية (HLP-FoT).

وتُعد ديمة اليحيى الممثلة عن المنطقة العربية التي تم تعيينها عضوًا في الفريق، بما يعكس خبرتها ودورها في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار والتعاون الرقمي الدولي.

ويضم الفريق المعلن من الأمم المتحدة عددًا من كبار الممثلين والخبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

وتشغل اليحيى حاليًا منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO) لفترة ثانية، وتتمتع بخبرة في مجالات التعاون الدولي، والدبلوماسية متعددة الأطراف، وصنع السياسات، وتعزيز الاستثمار والتنمية عبر الحدود.

ويأتي تعيينها عقب عملية تشاورية وترشيحات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن مسار يهدف إلى جمع خبرات متنوعة من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وغيرها من المجالات لدعم أعمال الفريق.