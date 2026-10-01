عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ديمة بنت يحيى اليحيى، عضوًا في الفريق رفيع المستوى المعني بحرية العبور للدول النامية غير الساحلية (HLP-FoT).
وتُعد ديمة اليحيى الممثلة عن المنطقة العربية التي تم تعيينها عضوًا في الفريق، بما يعكس خبرتها ودورها في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار والتعاون الرقمي الدولي.
ويضم الفريق المعلن من الأمم المتحدة عددًا من كبار الممثلين والخبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
وتشغل اليحيى حاليًا منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO) لفترة ثانية، وتتمتع بخبرة في مجالات التعاون الدولي، والدبلوماسية متعددة الأطراف، وصنع السياسات، وتعزيز الاستثمار والتنمية عبر الحدود.
ويأتي تعيينها عقب عملية تشاورية وترشيحات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن مسار يهدف إلى جمع خبرات متنوعة من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وغيرها من المجالات لدعم أعمال الفريق.
تعيين ديمة اليحيى عضوًا في الفريق رفيع المستوى للأمم المتحدة بحرية العبور للدول النامية غير الساحلية
عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ديمة بنت يحيى اليحيى، عضوًا في الفريق رفيع المستوى المعني بحرية العبور للدول النامية غير الساحلية (HLP-FoT).
The United Nations Secretary-General Antonio Guterres has appointed Dima bint Yahya Al-Yahya as a member of the High-Level Panel on Transit for Landlocked Developing Countries (HLP-FoT).
Dima Al-Yahya is the representative from the Arab region who has been appointed to the panel, reflecting her expertise and role in the fields of digital economy, innovation, and international digital cooperation.
The panel announced by the United Nations includes several senior representatives and experts from governments, international organizations, the private sector, and academia.
Al-Yahya currently serves as the Secretary-General of the Digital Cooperation Organization (DCO) for a second term, and she has experience in international cooperation, multilateral diplomacy, policy-making, and promoting cross-border investment and development.
Her appointment follows a consultative process and nominations from UN member states, as part of an effort to gather diverse expertise from governments, international organizations, the private sector, academia, and other fields to support the work of the panel.