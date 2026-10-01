عبداللطيف جميل للسيارات: لكزس تدشن حقبة جديدة من الفخامة مع وصول سيارة ES الجديدة كلياً

•لكزس ES في جيلها الثامن ترتقي بمفهوم الفخامة: تجمع السيارة الجديدة بين الأداء المتطور والتجربة الحسية المتكاملة للركاب. •وجهة فريدة تثري تجربة العلامة: مركز لكزس المطور بجدة يفتح أبوابه كصرح يجمع الهندسة بالفنون والثقافة والضيافة الراقية. •علاقة ممتدة لأكثر من ثلاثة عقود: تواصل عبداللطيف جميل للسيارات - لكزس ترسيخ مسيرة تجمع بين الهندسة، التكنولوجيا، الفن، المعمار، والضيافة المتميزة.

أعلنت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات لكزس في المملكة العربية السعودية، عن تدشين سيارة لكزس ES الجديدة كلياً في «مركز لكزس» بجدة. ويقدم هذا الإطلاق الطراز الأحدث لأيقونة الفخامة التي ارتبط اسمُها برفاهية القيادة، مؤكداً على العلاقة الإستراتيجية الممتدة مع علامة السيارات الفاخرة لأكثر من ثلاثة عقود.

ويشكل إطلاق سيارة ES الجديدة وإعادة افتتاح مركز لكزس بحلته الحديثة انطلاقة لعهد جديد لعلامة لكزس في المملكة؛ عهد يستند إلى التزام العلامة الراسخ بالتصميم الجريء، الصنعة الاستثنائية، والأداء المتميز، مع تقديم الفخامة بمفهوم جديد وأساليب مبتكرة لتجسيدها في الحياة اليومية.



ويرتقي الجيل الثامن من لكزس ES بإرث العلامة الممتد منذ عام 1989 والمتمثل في الهدوء الفائق، وراحة القيادة، والجودة العالية، متزامناً مع تقديم مفهوم جديد للفخامة الكهربائية. وقد تم تطوير الطراز الجديد تحت شعار «تجربة السيدان الأنيقة والكهربائية»، ليجمع بين أبعاد السيدان المبتكرة والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، مع توفير مساحات داخلية أرحب وتجربة قيادة صُممت لتوفير مستويات عالية من الراحة لجميع الركاب.

وتركز فلسفة لكزس في تطوير سيارة ES على المشاعر والتجربة الحسية خلال كافة مراحل الرحلة، وذلك من خلال تبني شعار «تجربة ممتعة لجميع المقاعد»؛ حيث تتجاوز أبعاد الراحة مجرد الحد من الضوضاء والاهتزازات لتخلق بيئة متكاملة تتيح للجميع الاستمتاع بكل لحظة.

ويمتد هذا النهج السلس ليشمل التقنيات الذكية التي صُممت ببساطة وإتقان؛ حيث تضم السيارة نظاما مرئيا وصوتيا جديدا بشاشة قياس 14 بوصة تتميز بواجهتها التفاعلية، إلى جانب تقديم «أزرار التحكم المخفية والتفاعلية» من لكزس التي تدمج أزرار التحكم بأناقة ودقة في المقود ولوحة القيادة. كما توفر منظومة السلامة (Lexus Safety System+ 4) تقنيات متقدمة للأمان ومساعدة السائق، مصحوبة بعرض ثلاثي الأبعاد عبر شاشة الرؤية البانورامية لمنح السائق رؤية محيطية شاملة.

وفي تصريح له، قال كوهي تشياشي، كبير مهندسي لكزس العالمية: «خلال مرحلة تطوير هذه السيارة، عملت فرق التخطيط والتصميم والهندسة والتقييم جنباً إلى جنب في مركز تويوتا التقني بشيموياما، حيث خضعت السيارة لاختبارات وتعديلات وإعادة بناء متكررة عبر مراحل لا حصر لها. ورغم التحديات التي واجهتنا، تمسك الجميع بشغفهم في تقديم منتج استثنائي لضيوفنا».

إن تطوير السيارات هو عملية مستمرة من التناغم بين التميز الهندسي واللمسة الحسية، حيث يرتقي كل منهما بالآخر. وتعد سيارة ES الجديدة كلياً التجسيد الفعلي لهذه الفلسفة، كما ترمز إلى بداية الجيل الجديد من لكزس. ندعو الجميع لخوض الرحلة المثرية التي تقدمها هذه السيارة، والتي صُممت بعناية لتضفي شعوراً من التناغم والرفاهية لجميع من على متنها.

وقد تم الكشف عن سيارة ES الجديدة داخل «مركز لكزس» المطور، والذي تلتقي فيه هندسة السيارات بالفنون والمعمار والضيافة الرفيعة. وتضم هذه الوجهة مساحات فنية منسقة، وغرفة تفاعلية للفنون، ومتحفاً أرشيفياً، ومجلس «هانامي» (Hanami Lounge)، ومطعم سوتشي، إلى جانب تشكيلة حصريّة من سيارات لكزس، بما يعزز تجربة السيارات ويخرج بها عن إطار صالات العرض التقليدية.

ويبنى هذا المفهوم على تاريخ لكزس في إعادة تعريف بيئات سيارات الفخامة؛ فمنذ تسعينيات القرن الماضي، أدخلت العلامة عناصر قائمة على الضيافة في صالات عرضها، شملت النوادي الصحية، والصالات الرياضية، وأحواض السباحة. وبعد أكثر من 35 عاماً على دخولها السوق السعودي، يواصل مركز لكزس المطور هذا التطور ليخلق وجهة تجمع بين السيارات، الثقافة، الإبداع، والمجتمع.

من جانبه، قال مازن غازي جميل، رئيس عمليات التوزيع في عبداللطيف جميل للسيارات:

«في لكزس، ينصب التركيز على ابتكار التجارب الاستثنائية بقدر الاهتمام بالتصاميم الجريئة والصنعة الدقيقة؛ إذ تتجاوز رؤية لكزس للفخامة حدود صناعة السيارات. وانطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل في عبداللطيف جميل للسيارات سعينا لإعادة تعريف تجربة الضيف بالكامل. تجسد لكزس ES الجديدة، إلى جانب مركز لكزس المطور بجدة، انطلاقة حقيقية لعهد جديد نستهله بعد مسيرة حافلة تمتد لأكثر من 35 عاماً في المملكة. لقد نجحنا في إيجاد صرح استثنائي تتلاقى فيه الهندسة مع الفنون والتصاميم المعمارية وأصول الضيافة، ليكون مساحة تلهم المجتمع الإبداعي، وتعكس التزامنا المستمر بالارتقاء بالمشهد الثقافي والحيوي في جدة».

يعكس مركز لكزس الدور الريادي للعلامة في دعم الفنون، حيث يحوي أول معرض فني فريد من نوعه داخل صالة عرض للكزس على مستوى المملكة. يعرض هذا الفضاء أعمالاً فنية يابانية مميزة إلى جانب مساحات مخصصة للاستكشاف الثقافي، فيما يترجم التعاون المستمر مع المؤسسات والمنصات الثقافية البارزة التزاماً راسخاً بالارتقاء بالوسط الفني ودعم المشهد الإبداعي في المملكة العربية السعودية.

ويربط مجلس «هانامي»، الذي افتُتح لأول مرة في الرياض، إلى جانب المتحف الأرشيفي والبيئة الفنية التفاعلية، بين إرث لكزس ورؤيتها المستقبليّة؛ لتشكل هذه التجارب مجتمعة مساحة تلتقي فيها تصميمات السيارات، الفن، المعمار، الضيافة، والمجتمع الإبداعي.

تعود العلاقة بين عبداللطيف جميل للسيارات ولكزس إلى عام 1989، عندما تم تقديم العلامة لأول مرة في المملكة. وبعد أكثر من ثلاثة عقود، يمثل وصول سيارة ES الجديدة ومركز لكزس المطور حقبة جديدة لعلامة لكزس في السعودية، تجمع بين الابتكار، الصنعة الرفيعة، الضيافة، الفن، والثقافة في صياغة جديدة لمفهوم الفخامة.

الجدير بالذكر أن عبداللطيف جميل للسيارات تأسست عام 1955 في المملكة العربية السعودية، وقامت بإدخال علامة لكزس إلى المملكة عام 1989. وبوصفها الموزع المعتمد لسيارات لكزس في السعودية، تلتزم عبداللطيف جميل للسيارات بتقديم تجربة فخمة ومتميزة تجمع بين الابتكار وفلسفة الضيافة اليابانية الأصيلة (Omotenashi)، مع فهم عميق للتطلعات المتطورة لضيوفها في المملكة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

•www.alj.com

•lexus.com.sa