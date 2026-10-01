صعدت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة إلى 676 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس 2026، مسجلة نمواً بنحو 5.1 مليار ريال عن الشهر الذي سبقه. وعلى أساس سنوي، ارتفعت استثمارات البنوك في سندات الخزينة بنسبة 6%، بما يعادل نحو 38.7 مليار ريال وذلك وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما».

مطلوبات البنوك من القطاع العام

وشكلت استثمارات البنوك بسندات الخزينة الحكومية نحو 71% من إجمالي مطلوباتها من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الفترة. وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام نحو 953.1 مليار ريال شهر أغسطس الماضي، مقابل 871.3 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025. وسندات الخزينة في المملكة العربية السعودية هي أدوات دين حكومية طويلة الأجل تصدرها حكومة المملكة (عبر وزارة المالية / مكتب إدارة الدين العام).

وحسب البنك المركزي السعودي تشتمل سندات الخزينة على السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، وتم استبعاد أذونات البنك المركزي تطبيقاً للمنهجيات الدولية.