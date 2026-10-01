في كل صباح تقريبًا، يبدأ العالم يومه بفنجان قهوة. قد يختلف شكل الفنجان، ودرجة التحميص، وطريقة إعداد البن، لكن المشهد واحد: رائحة تتسلل بهدوء، ومذاق يوقظ الحواس، ولحظة قصيرة تمنح الإنسان فرصة لالتقاط أنفاسه قبل أن يبدأ يومه.

حكاية إنسانية وثقافية

وفي اليوم العالمي للقهوة، لا تبدو القهوة مجرد مشروب يحظى بشعبية واسعة، بل حكاية إنسانية وثقافية ارتبطت بالعادات والذاكرة والضيافة، وانتقلت من موطنها الأول إلى مختلف أنحاء العالم.

وعلى امتداد القرون، استطاعت القهوة أن تصنع لنفسها حضورًا استثنائيًا في حياة الشعوب؛ فهناك (الإسبريسو) الإيطالي، بقوته وتركيزه، والقهوة التركية التي تُعرف بقوامها الكثيف وطريقة إعدادها التقليدية، والقهوة الفرنسية التي ارتبطت بثقافة المقاهي، إلى جانب القهوة الأمريكية التي أصبحت جزءًا من إيقاع الحياة اليومية الحديثة. كما ظهرت عشرات الطرق الأخرى لتحضير القهوة، من الترشيح اليدوي إلى القهوة الباردة، لتؤكد أن هذا المشروب قادر على التكيف مع اختلاف الأذواق والثقافات.

السعودية.. الفنجان الأصيل

لكن خلف هذا التنوع العالمي، تحتفظ القهوة السعودية بمكانة خاصة؛ لأنها لا تُختصر في مذاق أو طريقة تحضير، بل ترتبط بمنظومة متكاملة من الكرم وحسن الاستقبال والتقاليد الاجتماعية التي توارثتها الأجيال.

القهوة السعودية.. فنجان من الهوية

حين تُذكر القهوة السعودية، يحضر معها مشهد الدلة وهي تُرفع لتصب القهوة في فناجين صغيرة، وحركة المضيف وهو يقدمها لضيوفه، وصوت الفنجان حين يُعاد إلى يده بعد ارتشافه. تفاصيل تبدو بسيطة، لكنها تحمل دلالات اجتماعية عميقة، جعلت القهوة جزءًا أصيلًا من ثقافة الضيافة السعودية.

وتتميز القهوة السعودية بلونها الفاتح نسبيًا مقارنة ببعض أنواع القهوة الأخرى، نتيجة لطريقة تحميص البن التي تكون عادة أخف، بينما تتداخل معها نكهات التوابل، وفي مقدمتها الهيل. وقد تُضاف إليها مكونات أخرى بحسب المناطق والعادات، مثل الزعفران أو القرنفل أو الزنجبيل، لتمنح كل وصفة طابعها الخاص.

ولا تتوقف خصوصية القهوة السعودية عند مكوناتها، فطريقة تقديمها تحمل هي الأخرى لغة اجتماعية متعارفًا عليها. فالدلة تُمسك باليد اليسرى، بينما يُقدم الفنجان باليد اليمنى، ويظل المضيف واقفًا أثناء تقديم القهوة لضيوفه في كثير من المجالس، في صورة تعكس الاهتمام والاحتفاء بالضيف.

أما الفنجان نفسه، فله حكاية مختلفة. فهو صغير الحجم، ويُصب فيه مقدار محدود من القهوة، ليس فقط لأن القهوة قوية النكهة، وإنما لأن تقديمها يتم على دفعات، بما يتيح للمضيف الاستمرار في خدمة ضيفه ومشاركته لحظة الضيافة.

ومن أكثر العادات ارتباطًا بالقهوة السعودية حركة هز الفنجان للدلالة على الاكتفاء. وهي عادة تحمل معنى واضحًا في المجالس؛ فالفنجان ليس مجرد وعاء للمشروب، بل جزء من حوار اجتماعي له إشاراته وإيقاعه الخاص.

من البن إلى الدلة

وتختلف القهوة السعودية من منطقة إلى أخرى في درجة التحميص، ونوعية البن، والمكونات المصاحبة، وحتى طريقة الإعداد والتقديم. هذا التنوع يمنحها ثراءً خاصًا، ويجعل الحديث عنها حديثًا عن مناطق وثقافات محلية متعددة، يجمعها فنجان واحد.

ويظل البن هو الأساس؛ إذ تبدأ الرحلة باختيار الحبوب وتحميصها وطحنها، ثم غليها وإضافة المكونات التي تمنحها نكهتها المميزة. وفي النهاية، تصل القهوة إلى الدلة، ومنها إلى الفنجان، لتكتمل رحلة طويلة تختصرها رشفة واحدة.

ولأن القهوة السعودية ارتبطت بالمناسبات والمجالس والأعياد والزيارات، فإن حضورها تجاوز حدود المشروب اليومي إلى كونها رمزًا اجتماعيًا للترحيب.

وفي كثير من البيوت السعودية، لا يكاد مجلس يخلو من دلة وفناجين، وكأن وجودها إعلان غير مكتوب بأن الضيف مرحب به.

فنجان يجمع العالم

ورغم اختلاف القهوة من بلد إلى آخر، فإنها تشترك في قدرتها على جمع الناس. مقهى في مدينة أوروبية، مجلس سعودي، مقهى شعبي في مدينة عربية أو جلسة صباحية في منزل بعيد؛ في كل هذه الأماكن يؤدي الفنجان وظيفة تتجاوز إشباع الرغبة في الكافيين، ليصبح مساحة للحديث والتأمل واللقاء.

وفي اليوم العالمي للقهوة، تبدو المناسبة فرصة للاحتفاء بهذا المشروب الذي استطاع أن يعبر الحدود واللغات، مع الاحتفاظ بخصوصية كل مجتمع احتضنه.

لكن القهوة السعودية تظل صاحبة حكاية مختلفة؛ لأنها لا تصل إلى الضيف وحدها، بل تحمل معها معنى الكرم، ودفء المجلس، وذاكرة الأجداد، وتفاصيل ثقافة كاملة. ولهذا، فإن الفنجان السعودي الصغير قد يبدو محدود الحجم، لكنه يحمل في داخله قصة كبيرة عن مجتمع جعل من الضيافة قيمة، ومن القهوة عنوانًا لها.

فالقهوة في نهاية المطاف ليست مجرد مذاق يُرتشف، وإنما ذاكرة تُستعاد، وعادة تُورث، وحكاية تتجدد مع كل فنجان.