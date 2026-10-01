كشفت بيانات البنك المركزي السعودي «ساما» لشهر أغسطس 2026 عن ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 7.2% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 1.74 تريليون ريال، فيما تراجع بنحو 0.3% على أساس شهري مقارنة بيوليو الماضي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى نحو 3.29 تريليون ريال في أغسطس، مسجلة نمواً بنحو 0.9% على أساس شهري و6% على أساس سنوي.

ارتفاع إجمالي القروض العقارية

وبلغ إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي نحو 1.94 تريليون ريال في أغسطس الماضي، ليستقر تقريباً دون تغير على أساس شهري، بينما سجل انخفاضاً بنحو 2.1% على أساس سنوي.

وفي سوق التمويل العقاري، ارتفع إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية للأفراد والشركات إلى نحو 979.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2026، بنمو 5.3% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من 2025.

أما التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف، فسجل نحو 5.9 مليار ريال خلال أغسطس 2026، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.1% على أساس سنوي مقارنة بأغسطس من العام الماضي.